Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn cho học sinh và phụ huynh về các chương trình Du học hàn Quốc, quy trình tuyển sinh, các khóa học, học bổng và cơ hội và cơ hội nghề nghiệp tại Hàn Quốc;
Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin Visa, học bổng và các vấn đề liên quan đến du học;
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các đối tác;
Tích cực trong việc hỗ trợ, chăn sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo;
Tham gia các hoạt động tuyển sinh với Marketing khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chịu được áp lực công việc;
Ngoại ngữ: Tiếng Hàn là một lợi thế;
Năng động, nhiệt tình, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng + thưởng doanh thu hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cạnh tranh;
Tổng thu nhập 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/ tháng;
Thử việc 1 tháng + được tính thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức;
Tham gia đào tạo bài bản về Tư vấn , quy trình, được làm việc trong môi trường người nước ngoài;
Được đào tạo chuyên sâu về các chương trình du học Hàn Quốc, kỹ năng tư vấn và bán hàng;
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động;
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật, các phúc lợi khác;
Hưởng lương tháng 13 và các chế độ cho những ngày Lễ, Tết, sinh nhật;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong khối kinh doanh;
Du lịch, team-building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN AHIMSA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19 Ng. 144 P. Ái Mộ, Bồ Đề, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

