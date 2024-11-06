Tuyển Tuyển dụng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 44 Đào Tấn , Ba Đình , Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phụ trách công việc hành chính tại văn phòng.
Quản lý tài sản tại văn phòng
Đặt VPP, theo dõi, cấp phát VPP
Báo cáo nhân sự hàng ngày
Phụ trách chấm công
Phụ trách báo tăng giảm BHXH, xử lý các chế độ ốm đau, thai sản
Phụ trách công việc tuyển dụng: đăng tin, lọc hồ sơ, liên hệ mời PV.
Thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới
Báo cáo hàng ngày
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hành chánh văn phòng, Quản trị nhân sự...
Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng với đồng nghiệp
Tinh thần team work, đoàn kết, gắn bó
Tinh thần học hỏi và chấp nhận linh hoạt thay đổi để thích ứng
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực: Lương cơ bản + Ăn trưa (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Thử việc 1- 2 tháng (Tuỳ năng lực), sau thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ/ tết.
Thời gian làm việc: Sáng: [protected info]. Chiều: 13:30 - 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)
Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn
