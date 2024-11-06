Tuyển Tuyển dụng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44 Đào Tấn , Ba Đình , Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phụ trách công việc hành chính tại văn phòng.

Quản lý tài sản tại văn phòng

Đặt VPP, theo dõi, cấp phát VPP

Báo cáo nhân sự hàng ngày

Phụ trách chấm công

Phụ trách báo tăng giảm BHXH, xử lý các chế độ ốm đau, thai sản

Phụ trách công việc tuyển dụng: đăng tin, lọc hồ sơ, liên hệ mời PV.

Thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới

Báo cáo hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hành chánh văn phòng, Quản trị nhân sự...

Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng với đồng nghiệp

Tinh thần team work, đoàn kết, gắn bó

Tinh thần học hỏi và chấp nhận linh hoạt thay đổi để thích ứng

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: Lương cơ bản + Ăn trưa (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Thử việc 1- 2 tháng (Tuỳ năng lực), sau thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ/ tết.

Thời gian làm việc: Sáng: [protected info]. Chiều: 13:30 - 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)

Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.