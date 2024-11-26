Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH TLP Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty TNHH TLP Media
Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 286 nguyễn xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Tìm kiếm nguồn tư liệu theo yêu cầu nội dung
Chỉnh sửa cắt ghép video, chèn âm thanh hiệu ứng và làm ảnh thumbnails
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere ( Phần nào chưa biết sẽ được hướng dẫn)
Cẩn thận, có trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH TLP Media Thì Được Hưởng Những Gì
Hình thức làm việc (offline)
Thưởng vượt mốc KPIs
Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự ( theo vị trí)
Nếu chưa có kinh nghiệm trong công việc mới sẽ được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TLP Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
