Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH TLP Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 nguyễn xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tìm kiếm nguồn tư liệu theo yêu cầu nội dung

Chỉnh sửa cắt ghép video, chèn âm thanh hiệu ứng và làm ảnh thumbnails

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere ( Phần nào chưa biết sẽ được hướng dẫn)

Cẩn thận, có trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH TLP Media Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức làm việc (offline)

Thưởng vượt mốc KPIs

Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự ( theo vị trí)

Nếu chưa có kinh nghiệm trong công việc mới sẽ được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TLP Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin