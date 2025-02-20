Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 1, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Quay, dựng video, xử lý hình ảnh, thổi hồn vào video nhằm tạo nên các sản phẩm video chất lượng để truyền tải thông điệp đến người xem.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm
Tìm hiểu và nghiên cứu về xu hướng, các kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ trong công việc
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề với portfolio ấn tượng
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Premiere, After Effects, Photoshop
Có kỹ năng tốt về bố cục, ánh sáng, tỷ lệ, phối cảnh và animation sản xuất âm thanh, ghi âm, lọc âm, thiết kế âm thanh
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Premiere, After Effects, Photoshop
Có kỹ năng tốt về bố cục, ánh sáng, tỷ lệ, phối cảnh và animation sản xuất âm thanh, ghi âm, lọc âm, thiết kế âm thanh
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bứt phá giới hạn, phát triển bản thân
Nhận mức lương cùng nhiều benefit hấp dẫn (BHXH, thưởng, tăng lương định kỳ, …)
Cháy hết mình cùng các đồng đội phòng Marketing trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố
Tìm đồng đội relax sau những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa
Nhận mức lương cùng nhiều benefit hấp dẫn (BHXH, thưởng, tăng lương định kỳ, …)
Cháy hết mình cùng các đồng đội phòng Marketing trong công việc và các buổi party - “Work hard, play hard”
Check in tại văn phòng “sang - xịn - mịn” giữa trung tâm thành phố
Tìm đồng đội relax sau những giờ làm việc căng thẳng với các hoạt động: Đá bóng, cầu lông, gym, cafe tâm sự hay cả du lịch Summoner’s Rift nữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI