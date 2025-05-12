Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 61 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Quận Hải Châu

BẠN SẼ LÀM GÌ?

Nghiên cứu đa dạng các hình thức, xu hướng và đề xuất phương án thiết kế hình ảnh, quay dựng video và sản xuất các ấn phẩm Viral và Bán hàng

Phối hợp với Content lập kế hoạch sản xuất video trên đa kênh theo định hướng của công ty. Chủ động đề xuất điều chỉnh (nếu có) dựa trên biến động thị trường.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, Video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Quay chụp, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty.

Phụ trách quản lý kho dữ liệu hình ảnh

Hỗ trợ setup livestream/trợ live cho VJ

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thứ Hai - Thứ Bảy: Từ 08h00 đến 17h00

Thứ 7 làm việc xen kẽ 2 tuần/tháng

BẠN SẼ TOẢ SÁNG NẾU:

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor, Quay dựng Video hoặc tương tự từ 1 năm trở lên được ưu tiên.

Thành thạo các phần mềm dựng video: Adobe Premiere, Capcut, ...

Biết sử dụng phần mềm Photoshop, Illustrator, ...

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Kỷ luật, nhanh nhẹn, chịu khó và trung thực trong công việc.

Chủ động, kỷ luật và trách nhiệm hướng đến mục tiêu chung trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR Thì Được Hưởng Những Gì

TẠI SAO BẠN LẠI THÍCH LÀM VIỆC TẠI MEDICAR?

Lương cơ bản: 7.000.000vnđ - 10.000.000VNĐ.

Tháng lương 13 or 14, thưởng các ngày lễ, thưởng hiệu quả dự án.

Review lương 6 tháng/lần.

Chính sách đào tạo khoá học bên ngoài phát triển bản thân và chuyên môn cho từng nhân sự từ 30 - 100% chi phí đào tạo.

Các hoạt động gắn kết: Hoạt động du lịch, Team Building công ty thường niên 1 lần/năm; Hoạt động Happy hour, sinh nhật theo tuần, tháng; Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên như: Trung thu, 20/10, 8/3, Noel, ...

Sử dụng tủ lạnh; Trà, nước ngọt, bánh, kẹo có sẵn và đồng nghiệp, công ty thường mời trà sữa.

Được làm việc trong môi trường trẻ, Ban lãnh đạo và đồng nghiệp 9x thân thiện, thấu hiểu, tôn trọng, công bằng, môi trường làm việc thoải mái, thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEDICAR

