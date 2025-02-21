Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH AVE FACTORY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 14 Bình Minh 3, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Hợp tác với nhóm Team Content Marketing, Team Marketing quảng cáo để hiểu rõ chiến lược nội dung xã hội cho các sản phẩm thương hiệu của công ty.

Nghiên cứu xu hướng mới và phương pháp tốt nhất từ nền tảng Shorts Video như Tiktok, Meta để chỉnh sửa video và tạo nội dung lan truyền.

Tạo video chất lượng cao cho các nền tảng video ngắn như TikTok, Shorts, Facebook Reels.

Phân tích các nội dung sáng tạo để áp dụng các phương pháp tốt nhất vào quy trình sáng tạo nội dung.

Yêu Cầu Công Việc

Có niềm đam mê với Edit và có từ trên 1 năm kinh nghiệm trong việc biên tập video tiếp thị ngắn để chuyển đổi doanh số.

Thành thạo sử dụng CapCut và các phần mềm làm việc.

Thành thạo tiếng Anh (kỹ năng viết và đọc hiểu), là lợi thế khi ứng tuyển.

Hành vi học tập chủ động, sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Tinh thần chủ động - tích cực, cầu tiến trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: 8.000.000 VND - 10.000.000 VND (LCB được deal theo năng lực).

Được đào về kỹ năng lãnh đạo, tư duy phát triển đội nhóm.

Phát triển tay nghề theo thời gian bằng các khoá học do công ty hỗ trợ.

Môi trường làm việc công bằng, trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp với nhiều hoạt động và đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên: sinh nhật, du lịch, team building, chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

