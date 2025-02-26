Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên tập, quay dựng video cho các kênh truyền thông của công ty.

- Thiết kế, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng Sound Effects, Motion, Edit template các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phối hợp với trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khách hàng...

- Setup và livestream bán hàng cho công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Thành thạo sử dụng công cụ Premiere, hoặc 1 phần mềm thiết kế video tương tự.

- Ưu tiên Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm trở lên trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông. (Mạnh về edit, chỉnh sửa video...)

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

- Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao.

- Bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung đang làm, mọi sản phẩm thuộc quyền sở hữu công ty không được phép chia sẻ và sử dụng cho mục đích khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty.

- Thưởng lương tháng thứ 13,14,15,... tuỳ theo tình hình tài chính của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

