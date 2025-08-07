Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
- Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Nhận kế hoạch tuyển dụng từ ban lãnh đạo hoặc từ các bộ phận khác đã được ban lãnh đạo phê duyệt
Phân loại vị trí và lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, Lập kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ và liên hệ trước.
Xin lịch phỏng vấn với ban lãnh đạo đạo và gửi thư mời phỏng vấn
Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên
Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển
Lưu trữ thông tin ứng viên
Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc
Theo dõi, quản lý, gia hạn HĐLĐ;
Xử lý các quan hệ lao động tại Công ty (luân chuyển, điều động,vi phạm nội quy, kỷ luật, nghỉ việc...)
Đảm nhận vai trò trung gian giữa Ban Giám Đốc Chi nhánh và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty;
Tốt nghiệp ĐH các ngành Nhân sự, kinh tế lao động... hoặc các ngành liên quan.
Có từ 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, nghiệp vụ hành chính nhân sự
Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết
Khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
Các chế độ phụ cấp, công tác phí phục vụ công việc
Tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động.
Thưởng các ngày lễ - tết và các phúc lợi: Hiếu, hỉ, sinh nhật ... khác theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động Công đoàn theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng.
