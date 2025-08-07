Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận kế hoạch tuyển dụng từ ban lãnh đạo hoặc từ các bộ phận khác đã được ban lãnh đạo phê duyệt

Phân loại vị trí và lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, Lập kế hoạch tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ và liên hệ trước.

Xin lịch phỏng vấn với ban lãnh đạo đạo và gửi thư mời phỏng vấn

Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên

Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển

Lưu trữ thông tin ứng viên

Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc

Theo dõi, quản lý, gia hạn HĐLĐ;

Xử lý các quan hệ lao động tại Công ty (luân chuyển, điều động,vi phạm nội quy, kỷ luật, nghỉ việc...)

Đảm nhận vai trò trung gian giữa Ban Giám Đốc Chi nhánh và người lao động; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 23-35 tuổi

Tốt nghiệp ĐH các ngành Nhân sự, kinh tế lao động... hoặc các ngành liên quan.

Có từ 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, nghiệp vụ hành chính nhân sự

Cẩn trọng, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần đoàn kết

Khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực khi tham gia phỏng vấn

Các chế độ phụ cấp, công tác phí phục vụ công việc

Tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động.

Thưởng các ngày lễ - tết và các phúc lợi: Hiếu, hỉ, sinh nhật ... khác theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động Công đoàn theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin