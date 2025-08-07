Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ Goldsun VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà biệt thự BT8 - 01, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiến thức:

+ Có khả năng tiếp cận và thu thập thông tin nhu cầu khách hàng

+ Quản lý khách hàng

+ Nắm rõ sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp (Công ty sẽ đào tạo)

+ Hiểu rõ về quy định, thương thảo hợp đồng đảm bảo lợi ích cho khách hàng và công ty.

Có thái độ kinh doanh:

+ Có ý thức học hỏi, chịu được áp lực cao

+ Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc

+ Chấp hành theo nội quy, quy chế của Công ty

Có các kỹ năng:

+ Có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin rõ ràng

+ Phân tích, đàm phán và thuyết phục với khách hàng

+ Kỹ năng báo cáo, tổng hợp dữ liệu. Chủ động lập kế hoạch.

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ các công cụ công nghệ truyền thông.

+ Biết lái xe là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng các trường

Có kinh nghiệm: 2 – 3 năm trở lên

Khả năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống tốt.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Chăm chỉ, tập trung và có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực: thiết bị, dây truyền sản xuất

Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn – Không giới hạn

Lương cứng cạnh tranh theo năng lực, thưởng theo KPI rõ ràng.

Hoa hồng cao trên từng hợp đồng

Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng 13.

Đạt chỉ tiêu – nhận thu nhập gấp 2–3 lần lương cơ bản là hoàn toàn khả thi.

2. Phúc lợi đầy đủ – Làm tốt được hưởng xứng đáng

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước hàng năm.

Quà tặng sinh nhật, lễ Tết, ngày đặc biệt

Thưởng riêng cho cá nhân có đóng góp nổi bật, đạt doanh số cao.

3. Phát triển sự nghiệp rõ ràng

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, sản phẩm, kỹ thuật.

Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm – Trưởng phòng kinh doanh trong 6–12 tháng nếu thể hiện tốt.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ phát triển cá nhân.

4. Môi trường làm việc thân thiện

Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý, văn hóa công ty đề cao sự chủ động và cống hiến.

Không chấm công khắt khe, đánh giá dựa trên kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin