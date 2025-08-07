Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ Goldsun VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Công nghệ Goldsun VN
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà biệt thự BT8

- 01, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiến thức:
+ Có khả năng tiếp cận và thu thập thông tin nhu cầu khách hàng
+ Quản lý khách hàng
+ Nắm rõ sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp (Công ty sẽ đào tạo)
+ Hiểu rõ về quy định, thương thảo hợp đồng đảm bảo lợi ích cho khách hàng và công ty.
Có thái độ kinh doanh:
+ Có ý thức học hỏi, chịu được áp lực cao
+ Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc
+ Chấp hành theo nội quy, quy chế của Công ty
Có các kỹ năng:
+ Có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin rõ ràng
+ Phân tích, đàm phán và thuyết phục với khách hàng
+ Kỹ năng báo cáo, tổng hợp dữ liệu. Chủ động lập kế hoạch.
+ Kỹ năng sử dụng công nghệ các công cụ công nghệ truyền thông.
+ Biết lái xe là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng các trường
Có kinh nghiệm: 2 – 3 năm trở lên
Khả năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống tốt.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Chăm chỉ, tập trung và có trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực: thiết bị, dây truyền sản xuất

Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn – Không giới hạn
Lương cứng cạnh tranh theo năng lực, thưởng theo KPI rõ ràng.
Hoa hồng cao trên từng hợp đồng
Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng 13.
Đạt chỉ tiêu – nhận thu nhập gấp 2–3 lần lương cơ bản là hoàn toàn khả thi.
2. Phúc lợi đầy đủ – Làm tốt được hưởng xứng đáng
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước hàng năm.
Quà tặng sinh nhật, lễ Tết, ngày đặc biệt
Thưởng riêng cho cá nhân có đóng góp nổi bật, đạt doanh số cao.
3. Phát triển sự nghiệp rõ ràng
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, sản phẩm, kỹ thuật.
Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm – Trưởng phòng kinh doanh trong 6–12 tháng nếu thể hiện tốt.
Làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ phát triển cá nhân.
4. Môi trường làm việc thân thiện
Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý, văn hóa công ty đề cao sự chủ động và cống hiến.
Không chấm công khắt khe, đánh giá dựa trên kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Goldsun VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà biệt thự BT8-01, khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

