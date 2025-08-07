Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát trực tiếp quá trình thi công tại công trường, đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng thiết kế và bản vẽ kỹ thuật. hoặc theo một số yêu cầu của lãnh đạo.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, vật liệu, thiết bị thi công, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và quy định an toàn.

- Quản lý và điều phối công việc giữa các đội thi công (kỹ thuật, điện nước, kết cấu, hoàn thiện, v.v.), đảm bảo tiến độ công trình không bị gián đoạn.

- Phối hợp với nhà thầu phụ và các đơn vị liên quan để giải quyết vấn đề kỹ thuật hoặc tổ chức thi công.

Đảm bảo tiến độ thi công:

- Giám sát và kiểm tra tiến độ thi công, báo cáo định kỳ tiến độ công việc .

- Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch thi công nếu gặp trở ngại trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo công trình được thi công theo đúng kế hoạch, hạn chế tối đa các sự chậm trễ không mong muốn.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công trường.

Quản lý chất lượng công trình:

- Kiểm tra chất lượng công trình qua từng giai đoạn thi công, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật được thực hiện đúng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn.

- Lập báo cáo kiểm tra chất lượng công trình định kỳ, ghi nhận các vấn đề cần xử lý và phối hợp với các bộ phận khác để khắc phục kịp thời.

- Kiểm tra các yêu cầu nghiệm thu trước khi chuyển giao giai đoạn công việc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 27-50 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công.

- Am hiểu về các quy trình, tiêu chuẩn và quy định thi công xây dựng.

- Có khả năng làm việc áp lực cao, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc giám sát nhiều hạng mục công trình.

- Có khả năng đi công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Gồm lương cứng Phụ cấp ăn ca, điện thoại, thêm giờ theo quy định công ty

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT ngay sau khi ký HĐ chính thức

- Thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

- Thưởng dịp lễ, Tết, thưởng lương tháng thứ 13,...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

- Các hoạt động teambuilding, du lịch 1-2 lần trong năm.

- Khám sức khỏe định kỳ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STELLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.