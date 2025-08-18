Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
- Hà Nội: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 24 - 28 Triệu
Tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản (mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, thuê - cho thuê, đầu tư dự án...).
Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận theo từng dự án và từng giai đoạn đầu tư.
Theo dõi và phân tích công nợ, bao gồm công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Kiểm soát số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của dữ liệu kế toán.
Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) và các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế, đặc biệt là các nghiệp vụ phức tạp trong lĩnh vực BĐS.
Phối hợp với các bộ phận khác (Kinh doanh, Pháp lý, Dự án,...) để kiểm tra, đối chiếu số liệu và xử lý các vấn đề phát sinh.
Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác tài chính trong quá trình thanh - kiểm tra.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán nội bộ phù hợp với đặc thù doanh nghiệp bất động sản.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 24 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng đầy đủ chế độ phép năm, phép thâm niên, nghỉ lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định
Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật và nhiều dịp đặc biệt khác theo quy định công ty
Tham gia chương trình du lịch, nghỉ mát, teambuilding
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở và thân thiện, văn phòng cơ sở vật chất hiện đại
Được cung cấp công cụ dụng cụ làm việc đầy đủ (Laptop, máy tính, đồ bảo hộ lao động…)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
