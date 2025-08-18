Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 28 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản (mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, thuê - cho thuê, đầu tư dự án...).

Tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận chứng từ kế toán

Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận theo từng dự án và từng giai đoạn đầu tư.

Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận

Theo dõi và phân tích công nợ, bao gồm công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

Theo dõi và phân tích công nợ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Kiểm soát số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của dữ liệu kế toán.

Kiểm soát số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) và các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế, đặc biệt là các nghiệp vụ phức tạp trong lĩnh vực BĐS.

Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...)

Phối hợp với các bộ phận khác (Kinh doanh, Pháp lý, Dự án,...) để kiểm tra, đối chiếu số liệu và xử lý các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận khác

Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác tài chính trong quá trình thanh - kiểm tra.

Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác tài chính

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán nội bộ phù hợp với đặc thù doanh nghiệp bất động sản.

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên