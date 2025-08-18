Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Mức lương
24 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 24 - 28 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận chứng từ kế toán liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản (mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, thuê - cho thuê, đầu tư dự án...).
Tổng hợp, kiểm tra và ghi nhận chứng từ kế toán
Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận theo từng dự án và từng giai đoạn đầu tư.
Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, lợi nhuận
Theo dõi và phân tích công nợ, bao gồm công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp.
Theo dõi và phân tích công nợ
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Kiểm soát số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của dữ liệu kế toán.
Kiểm soát số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) và các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế, đặc biệt là các nghiệp vụ phức tạp trong lĩnh vực BĐS.
Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...)
Phối hợp với các bộ phận khác (Kinh doanh, Pháp lý, Dự án,...) để kiểm tra, đối chiếu số liệu và xử lý các vấn đề phát sinh.
Phối hợp với các bộ phận khác
Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác tài chính trong quá trình thanh - kiểm tra.
Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đối tác tài chính
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán nội bộ phù hợp với đặc thù doanh nghiệp bất động sản.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 24 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 24 – 28tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng đầy đủ chế độ phép năm, phép thâm niên, nghỉ lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định
Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật và nhiều dịp đặc biệt khác theo quy định công ty
Tham gia chương trình du lịch, nghỉ mát, teambuilding
Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở và thân thiện, văn phòng cơ sở vật chất hiện đại
Được cung cấp công cụ dụng cụ làm việc đầy đủ (Laptop, máy tính, đồ bảo hộ lao động…)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

