Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc hành chính.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính.
Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.
Làm việc với các bên liên quan (cơ quan nhà nước, đối tác,...) để giải quyết các vấn đề hành chính.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và sắp xếp công việc tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận khi phỏng vấn)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

