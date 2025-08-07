Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC online 18 Tam Trinh

- Minh Khai

- Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Đây là vị trí chủ chốt, thích hợp cho người có tham vọng và muốn cùng xây dựng một mô hình kinh doanh nhân sự - kỹ thuật kiểu mới tại Việt Nam. Tiến tới vị trí CCO.
Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật hoặc hiểu ngành kỹ thuật, nhưng sẵn sàng đào tạo nếu ứng viên có tư duy kinh doanh tốt và từng làm mảng nhân sự kỹ thuật.
1.Headhunt kỹ sư/kỹ thuật viên cho công ty FDI tại Việt Nam (Chính)
•Xây dựng dịch vụ tuyển dụng theo đơn đặt hàng của các công ty FDI (VD Nhật, Hàn…) đang hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, xây dựng tại Việt Nam.
•Tư vấn, tìm kiếm, sàng lọc và giới thiệu kỹ sư phù hợp theo yêu cầu từng vị trí.
•Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng trong nước (KCN, văn phòng đại diện, công ty thiết kế…).
2. Phát triển mảng kinh doanh dịch vụ outsource kỹ thuật (CAD/BIM/Revit) (Phụ)
•Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng Nhật có nhu cầu outsource bản vẽ kỹ thuật qua các kênh truyền thống và online (LinkedIn, hội chợ, các hiệp hội ngành nghề…).
•Quản lý toàn bộ quy trình báo giá – đàm phán – ký hợp đồng – vận hành – bàn giao sản phẩm.
•Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và QC để đảm bảo chất lượng và hiệu quả dự án.
3. Kinh doanh mảng phái cử kỹ sư đi Nhật (Phụ)
•Phối hợp với phòng đào tạo để xây dựng chương trình phát triển kỹ sư (CAD/BIM) đạt chuẩn Nhật Bản.
•Làm việc với đối tác tuyển dụng Nhật để giới thiệu kỹ sư sau đào tạo.
•Quản lý pipeline nhân sự đầu ra và kết nối liên tục với các nghiệp đoàn, công ty xây dựng, thiết kế tại Nhật.
4. Quản lý và phát triển đội nhóm
•Quản lý đội ngũ sales/business (3–5 người), xây KPI, giám sát và huấn luyện thường xuyên.
•Phối hợp chặt chẽ với CEO và các trưởng bộ phận khác để xây dựng chiến lược kinh doanh trung – dài hạn.
•Đề xuất chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ mới liên quan đến nhân sự kỹ thuật chất lượng cao.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: sales nhân sự, dịch vụ headhunt hoặc outsource kỹ thuật.
•Có tư duy đa nhiệm, nắm được cách kết nối giữa mảng dịch vụ kỹ thuật và nhân sự.
•Kỹ năng:
•Giao tiếp tốt, biết đặt vấn đề đúng trọng tâm, xử lý nhanh.
•Có khả năng tổ chức, phát triển chiến lược và xây dựng hệ thống khách hàng lâu dài.
•Chủ động, kỷ luật, không cần kèm cặp, phù hợp văn hóa “ít nói nhiều làm” của môi trường Nhật.
•Ưu tiên:
•Từng làm việc hoặc phục vụ khách hàng Nhật (trong hoặc ngoài nước).
•Có tiếng Nhật N2 trở lên hoặc thành thạo giao tiếp công việc bằng tiếng Nhật. (Hỗ trợ thêm lương)
•Am hiểu ngành kiến trúc – xây dựng – kỹ thuật tại Việt Nam.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn + phụ cấp theo năng lực. Có thưởng theo hiệu quả dự án.
•Xét tăng lương định kỳ theo hiệu suất cá nhân và sự phát triển của công ty.
•Môi trường trẻ trung, startup năng động nhưng bài bản và có định hướng rõ ràng.
•Làm việc: 08h30 – 18h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6.
•BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thời gian thử việc.
•Khám sức khỏe định kỳ, du lịch – team building hằng năm.
•Nghỉ Lễ Tết theo quy định + 12 ngày phép/năm.
•Cơ sở vật chất tốt: PC cấu hình cao, văn phòng phẩm đầy đủ, môi trường hỗ trợ tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VTC online 18 Tam Trinh- Minh Khai- hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

