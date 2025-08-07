Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà thăng long, 98a Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Sản phẩm là BĐS hàng hiệu, biệt thự hoặc căn hộ hạng sang, được phát triển, quản lý và vận hành bởi các thương hiệu quốc tế danh tiếng ( JW Marriott, The Luxury Collection, Ritz-Carlton, Mandanrin Oriental...)

Tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng ( Có hỗ trợ data & MKT)

Tư vấn tài sản nghỉ dưỡng đỉnh cao-Nơi lưu trú của giới thượng lưu toàn cầu, trở thành cầu nối của những giao dịch đẳng cấp thế giới tại thị trường Việt Nam

Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trên mạng xã hội ( được đào tạo, có đội ngủ chăm sóc bài bản)

Đồng hành cùng team thực chiến tinh nhuệ-báo cáo kết quả và học hỏi liên tục

Cập nhật thường xuyên kiến thức đầu tư, xu hướng sống cao cấp, vận hành quốc tế-Thông qua các khóa huấn luyện chuyên gia nước ngoài và cố vấn tài chính quốc tế.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-38t, ngoại hình sáng, có gu, giao tiếp tốt

Ưu tiên trong ngành : Ngân hàng, tư vấn tài chính, khách sạn 5 sao, oto cao cấp, sự kiện, sale....

Thái độ cầu tiến, cam kết kỷ luật, và yêu thích ngành BĐS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết lương cứng 15M/Tháng ( k áp KPI), hoa hồng, thửơng nóng....thu nhập không giới hạn

Được cấp data khách hàng từ nguồn công ty, hỗ trợ MKT lên đến 90%

Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp từ ban lãnh đạo cấp cap của công ty, đội ngũ nhóm được tuyển chọn kĩ càng

Môi trường văn phòng chuẩn Business class, văn minh, sang trọng

Công tác quốc tế, tiếp xúc khách quốc tế, nâng tầm bản thân từng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

