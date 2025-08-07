Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH EK VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH EK VINA
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online và offline nhằm quảng bá dịch vụ và thương hiệu giáo dục mầm non.
Quản lý và vận hành các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube...
Lên ý tưởng, thiết kế và chỉnh sửa tư liệu marketing: hình ảnh, video, card news, nội dung quảng cáo,...
Phối hợp tổ chức các sự kiện giáo dục, hội thảo, workshop, chương trình trải nghiệm, triển lãm,...
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH EK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Hỗ trợ tiền ăn trưa
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Phép năm đầy đủ
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Hỗ trợ tiền ăn trưa
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Phép năm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EK VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI