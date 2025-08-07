Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời những khiếu nại, yêu cầu từ phía khách hàng.
Kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (data sẵn); gửi các thông tin về chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng hoặc sử dụng lại sản phẩm, dịch vụ
2. Các công việc khác
Báo cáo công việc
Thực hiện các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Thiết bị làm việc: Không yêu cầu, công ty sẽ trang bị
2. Kỹ năng:
Có kinh nghiệm sale, CSKH, telesale từ 6 tháng
Có khả năng chăm sóc khách hàng và chốt đơn online là một lợi thế
Trách nhiệm cao với công việc
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân
Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương:
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 + lương KPI + thưởng + phụ cấp
Thu nhập: Up to 12.000.000 VNĐ +++
Thử việc (2 tháng): 85% lương cứng
2. Chính sách thưởng: Thưởng lễ (Tết dương, âm lịch, 8/3, 30/4, 01/5, 01/6, 02/9, Trung thu, ...), thưởng doanh số, thưởng hiệu quả công việc, thưởng sản lượng theo quy định Công ty
3. Phụ cấp:
Phụ cấp ngoại hình
Phụ cấp ăn trưa
Các khoản phụ cấp khác
4. Các chính sách khác:
Mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng, nhà hàng với chính sách ưu đãi nội bộ
Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building, tiệc cuối năm, ...
Tham gia các chương trình đào tạo để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm.
Hưởng các chế độ theo quy định (BH, hiếu, hỉ, ốm đau, ....)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI