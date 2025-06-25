Tuyển Bảo vệ Liên Danh Acciona-Vinci làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Liên Danh Acciona-Vinci
Ngày đăng tuyển: 25/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Liên Danh Acciona-Vinci

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Võ Chí Công, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 500 - 1 USD

Trách nhiệm chính:
• Kiểm soát ra vào: Giám sát và kiểm soát việc ra vào nhà kho AVJ, đảm bảo rằng chỉ nhân viên, khách và phương tiện được cấp phép mới được vào.
• Kiểm soát ra vào:
• Tuần tra: Tiến hành tuần tra thường xuyên bên trong phạm vi nhà kho theo lịch chia ca, đảm bảo tất cả các khu vực đều an toàn và không có các hoạt động trái phép.
• Tuần tra:
• Giám sát CCTV: Thường xuyên theo dõi hệ thống camera giám sát CCTV trong ca làm việc, kịp thời xác định và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
• Giám sát CCTV:
• Báo cáo sự cố: Lập và gửi Báo cáo công tác tuần tra theo ca và Báo cáo công tác theo dõi CCTV cho Giám sát An ninh AVJ vào cuối mỗi ca làm việc.
• Báo cáo sự cố:
Báo cáo công tác tuần tra
Báo cáo công tác theo dõi CCTV
• Ứng phó khẩn cấp: Hành động nhanh chóng trong trường hợp có báo động, trường hợp khẩn cấp hoặc bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, tuân theo các giao thức khẩn cấp của AVJ và thông báo kịp thời cho Giám sát An ninh AVJ.
• Ứng phó khẩn cấp:
• Kiểm tra hệ thống an ninh: Kiểm tra hoạt động bình thường của hệ thống báo động, khóa, đèn chiếu sáng, camera giám sát và các thiết bị an ninh khác bên trong phạm vi nhà kho.
• Kiểm tra hệ thống an ninh:
• Hợp tác: Làm việc chặt chẽ và duy trì liên lạc rõ ràng với nhân viên an ninh thuê ngoài của Long Hải bên ngoài phạm vi nhà kho để phối hợp bảo vệ an ninh.
• Hợp tác:
• Tuân thủ: Tuân thủ các chính sách bảo mật của AVJ, vị trí và công việc và hướng dẫn do Giám sát an ninh AVJ ban hành một cách nghiêm túc.
• Tuân thủ:

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Liên Danh Acciona-Vinci Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Danh Acciona-Vinci

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vo Chi Cong, Thanh My Loi Ward, Thủ Đức City, Hồ Chí Minh City

