Tuyển Bảo vệ Liên Danh Acciona-Vinci làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Trách nhiệm chính:

• Kiểm soát ra vào: Giám sát và kiểm soát việc ra vào nhà kho AVJ, đảm bảo rằng chỉ nhân viên, khách và phương tiện được cấp phép mới được vào.

• Tuần tra: Tiến hành tuần tra thường xuyên bên trong phạm vi nhà kho theo lịch chia ca, đảm bảo tất cả các khu vực đều an toàn và không có các hoạt động trái phép.

• Giám sát CCTV: Thường xuyên theo dõi hệ thống camera giám sát CCTV trong ca làm việc, kịp thời xác định và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

• Báo cáo sự cố: Lập và gửi Báo cáo công tác tuần tra theo ca và Báo cáo công tác theo dõi CCTV cho Giám sát An ninh AVJ vào cuối mỗi ca làm việc.

• Ứng phó khẩn cấp: Hành động nhanh chóng trong trường hợp có báo động, trường hợp khẩn cấp hoặc bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, tuân theo các giao thức khẩn cấp của AVJ và thông báo kịp thời cho Giám sát An ninh AVJ.

• Kiểm tra hệ thống an ninh: Kiểm tra hoạt động bình thường của hệ thống báo động, khóa, đèn chiếu sáng, camera giám sát và các thiết bị an ninh khác bên trong phạm vi nhà kho.

• Hợp tác: Làm việc chặt chẽ và duy trì liên lạc rõ ràng với nhân viên an ninh thuê ngoài của Long Hải bên ngoài phạm vi nhà kho để phối hợp bảo vệ an ninh.

• Tuân thủ: Tuân thủ các chính sách bảo mật của AVJ, vị trí và công việc và hướng dẫn do Giám sát an ninh AVJ ban hành một cách nghiêm túc.

