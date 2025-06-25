Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Nexon Dev VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà UOA, Tầng 11, 6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

Giới thiệu:

Vindictus: Defying Fate là một dự án game 3D action RPG lấy bối cảnh fantasy thời trung đại. Dự án đang được phát triển theo phong cách realistic, sử dụng IP nổi tiếng - Mabinogi: Hero. Là một tựa game độc lập hoàn toàn so với những tựa game khác của Mabinogi, mục tiêu của dự án là tiến vào thị trường PC và console, và hiện đang được phát triển trên nền tảng Unreal Engine 5.

Yêu cầu công việc:

• Sản xuất 3D World Modeling Assets cho game \"Vindictus: Defying Fate\"

Yêu cầu ứng tuyển:

• Thành thạo sử dụng Unreal Engine 5 trong việc sản xuất 3D World Modeling Assets chất lượng cao và chân thực.

• Tạo hình đẹp mắt và phù hợp với thế giới quan của dự án, có kỹ năng texturing chi tiết và chân thực.

• Có thể triển khai mô hình 3D chất lượng cao dựa trên bản vẽ gốc, kết hợp giữa tư duy thiết kế và trí tưởng tượng sáng tạo, đảm bảo đúng theo guideline được đặt ra.

Ưu tiên:

