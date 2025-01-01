Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

banner-company

Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Thành lập năm 1999, công ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo (Vũ Thảo Technology) có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển và triển khai giải pháp phần mềm đặc biệt cho top 200 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 30 giải pháp phần mềm chuyển đổi số chuyên sâu, tích hợp AI phục vụ các doanh nghiệp có quy mô lớn đến rất lớn, giải quyết các bài toán chuyển đổi số với quy trình phức tạp đến rất phức tạp dựa trên đặc thù, văn hóa làm việc riêng của mỗi doanh nghiệp. Vũ Thảo cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, triển khai thành công cho nhiều dự án từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp cho các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Hòa Phát, Becamex, Petrolimex, Vietnam Airlines, PPJ, PNJ, EVN, Techcombank, Uniben.... Thành lập năm 1999, công ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo (Vũ Thảo Technology) có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển và triển khai giải pháp phần mềm đặc biệt cho top 200 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 30 giải pháp phần mềm chuyển đổi số chuyên sâu, tích hợp AI phục vụ các doanh nghiệp có quy mô lớn đến rất lớn, giải quyết các bài toán chuyển đổi số với quy trình phức tạp đến rất phức tạp dựa trên đặc thù, văn hóa làm việc riêng của mỗi doanh nghiệp. Vũ Thảo cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, triển khai thành công cho nhiều dự án từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp cho các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Hòa Phát, Becamex, Petrolimex, Vietnam Airlines, PPJ, PNJ, EVN, Techcombank, Uniben.... Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Hạn nộp: 29/09/2025

Hồ Chí Minh 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Hạn nộp: 22/09/2025

Hồ Chí Minh 9 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
M.G Building 02 – 02B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh, VN

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-cong-nghe-vu-thao-ntd146915
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Vitachem Ingredients làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Vitachem Ingredients
8.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH WELL CENTER
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ONPOINT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ANFIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ANFIN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TBS VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC OMEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC OMEGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm