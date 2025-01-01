Giới thiệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Thành lập năm 1999, công ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo (Vũ Thảo Technology) có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển và triển khai giải pháp phần mềm đặc biệt cho top 200 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 30 giải pháp phần mềm chuyển đổi số chuyên sâu, tích hợp AI phục vụ các doanh nghiệp có quy mô lớn đến rất lớn, giải quyết các bài toán chuyển đổi số với quy trình phức tạp đến rất phức tạp dựa trên đặc thù, văn hóa làm việc riêng của mỗi doanh nghiệp. Vũ Thảo cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, triển khai thành công cho nhiều dự án từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp cho các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Hòa Phát, Becamex, Petrolimex, Vietnam Airlines, PPJ, PNJ, EVN, Techcombank, Uniben.... Thành lập năm 1999, công ty Cổ phần Công nghệ Vũ Thảo (Vũ Thảo Technology) có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phát triển và triển khai giải pháp phần mềm đặc biệt cho top 200 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 30 giải pháp phần mềm chuyển đổi số chuyên sâu, tích hợp AI phục vụ các doanh nghiệp có quy mô lớn đến rất lớn, giải quyết các bài toán chuyển đổi số với quy trình phức tạp đến rất phức tạp dựa trên đặc thù, văn hóa làm việc riêng của mỗi doanh nghiệp. Vũ Thảo cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, triển khai thành công cho nhiều dự án từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp cho các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Hòa Phát, Becamex, Petrolimex, Vietnam Airlines, PPJ, PNJ, EVN, Techcombank, Uniben.... Xem thêm