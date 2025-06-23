Tuyển Product Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Nắm bắt xu hướng thị trường & Xây dựng chiến lược kinh doanh dẫn đầu:

+ Phân tích và hiểu rõ tình hình thị trường của Nhãn hàng được phân công (kênh truyền thống), từ đó nắm bắt nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.

+ Đề xuất và thiết lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho Nhãn hàng (sản phẩm hiện tại/sản phẩm mới), thiết lập các chỉ tiêu bán hàng cụ thể cho từng khu vực.

+ Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ khu vực: Làm việc cùng các giám đốc khu vực và giám sát bán hàng để quản lý và hỗ trợ triển khai chiến lược hiệu quả nhất.

+ Phân tích kết quả triển khai chiến lược đã thực hiện và đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp.

2. Công việc khác:

+ Chuẩn bị tài liệu và video đào tạo sản phẩm mới/chiến lược mới, giúp đội ngũ bán hàng và các bộ phận liên quan hiểu rõ sản phẩm/chiến lược, tăng cường hiệu quả triển khai.

+ Các task khác theo yêu cầu của Manager.