Tuyển Product Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Hồ Chí Minh: Tầng 22, tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nắm bắt xu hướng thị trường & Xây dựng chiến lược kinh doanh dẫn đầu:
+ Phân tích và hiểu rõ tình hình thị trường của Nhãn hàng được phân công (kênh truyền thống), từ đó nắm bắt nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.
+ Đề xuất và thiết lập kế hoạch chiến lược kinh doanh cho Nhãn hàng (sản phẩm hiện tại/sản phẩm mới), thiết lập các chỉ tiêu bán hàng cụ thể cho từng khu vực.
+ Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ khu vực: Làm việc cùng các giám đốc khu vực và giám sát bán hàng để quản lý và hỗ trợ triển khai chiến lược hiệu quả nhất.
+ Phân tích kết quả triển khai chiến lược đã thực hiện và đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp.
2. Công việc khác:
+ Chuẩn bị tài liệu và video đào tạo sản phẩm mới/chiến lược mới, giúp đội ngũ bán hàng và các bộ phận liên quan hiểu rõ sản phẩm/chiến lược, tăng cường hiệu quả triển khai.
+ Các task khác theo yêu cầu của Manager.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
