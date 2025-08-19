Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/09/2025
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Nhân viên triển khai phần mềm

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà MG, SỐ 2

- 2B LAM SƠN, PHƯỜNG 2, PHÚ NHUẬN, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

bằng email, điện thoại, skype, zalo, hệ thống support.
Người hỗ trợ trao đổi làm rõ các yêu cầu của khách hàng một cách chi tiết
Gửi yêu cầu đã làm rõ của khách hàng cho lập trình viên để sửa đổi
Kiểm tra lại sau khi lập trình viên sửa đổi
Phối hợp với lập trình viên, devops, cập nhật lên hệ thống live và thông báo cho khách hàng khi hoàn thành

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm triển khai, đào tạo, hướng dẫn, tiếp nhận các yêu cầu khách hàng khi sử dụng phần mềm.
Đã từng support các phần mềm liên quan đến Quản trị doanh nghiệp như: BASE, BITRIX24, 1Office, MISA, FAST, JIRA, VSS ...
Hoặc đã Support các phần mềm chuyên ngành khác: HRM, CRM, ERP, JIRA, ..
Đã từng làm tester, biết và sử dụng ở mức cơ bản API
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Có kiến thức cơ bản về SQL
Kỹ năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, giọng nói dễ nghe.
Có kỹ năng lắng nghe và hiểu chính xác nhu cầu khách hàng cũng như truyền đạt thông tin tới khách hàng một cách xúc tích, dễ hiểu và tính thuyết phục cao
Có khả năng học hỏi và sử dụng phần mềm tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Biết áp dụng AI vào công việc

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập theo năng lực
Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, thỏa sức sáng tạo
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: M.G Building 02 – 02B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh, VN

