Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà MG, SỐ 2 - 2B LAM SƠN, PHƯỜNG 2, PHÚ NHUẬN, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm

bằng email, điện thoại, skype, zalo, hệ thống support.

Người hỗ trợ trao đổi làm rõ các yêu cầu của khách hàng một cách chi tiết

Gửi yêu cầu đã làm rõ của khách hàng cho lập trình viên để sửa đổi

Kiểm tra lại sau khi lập trình viên sửa đổi

Phối hợp với lập trình viên, devops, cập nhật lên hệ thống live và thông báo cho khách hàng khi hoàn thành

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm triển khai, đào tạo, hướng dẫn, tiếp nhận các yêu cầu khách hàng khi sử dụng phần mềm.

Đã từng support các phần mềm liên quan đến Quản trị doanh nghiệp như: BASE, BITRIX24, 1Office, MISA, FAST, JIRA, VSS ...

Hoặc đã Support các phần mềm chuyên ngành khác: HRM, CRM, ERP, JIRA, ..

Đã từng làm tester, biết và sử dụng ở mức cơ bản API

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có kiến thức cơ bản về SQL

Kỹ năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, giọng nói dễ nghe.

Có kỹ năng lắng nghe và hiểu chính xác nhu cầu khách hàng cũng như truyền đạt thông tin tới khách hàng một cách xúc tích, dễ hiểu và tính thuyết phục cao

Có khả năng học hỏi và sử dụng phần mềm tốt.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Biết áp dụng AI vào công việc

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập theo năng lực

Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, thỏa sức sáng tạo

Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

