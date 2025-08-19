Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP

Với chiến lược phát triển bền vững, tầm nhìn dài hạn và sứ mệnh không chỉ mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chính hãng, đúng giá, đúng chất lượng, dịch vụ tận tâm mà còn mang đến sự tối ưu hóa về giá trị sử dụng. Với phương châm phát triển bền vững “Thể thao sạch, cuộc sống xanh”, DONEX cam kết không ngừng phấn đấu nỗ lực đem đến những bộ trang phục có tính năng tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Những sản phẩm thể thao “sạch” của Thể Thao Xanh được sản xuất từ CÔNG NGHỆ XANH, NGUYÊN LIỆU ĐẠT CHUẨN OEKO- TEX với những tính năng mới và hiện đại: Hút nước, Thoát hơi nhanh, Chống tia tử ngoại (UV), Chống tĩnh điện, Độ bền màu cao. Tất cả sản phẩm DONEX đều không sử dụng phẩm màu độc hại AZO và kiểm soát thành phần formaldehyde nhỏ hơn 75 PPM an toàn và thân thiện với môi trường.