Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô G - KCN Nhật Bản - Hải Phòng, An Hưng - An Dương - Hải Phòng

- Tổng hợp dữ liệu, hạch toán Kế toán

- Theo dõi công nợ khách hàng/Nhà cung cấp

- Kiểm tra dữ liệu, làm báo cáo định kỳ

- Số lượng: 01 người

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kinh tế/Tài chính

* Tiêu chí bắt buộc:

- Biết tiếng Nhật .

- Đã có kinh nghiệm công việc kế toán hoặc tương đương tại Công ty sản xuất

*Quyền lợi

- Hàng năm thưởng gần 2 tháng lương.

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Có cơ hội được đào tạo, phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của Nhật Bản.

- Được trang bị laptop/máy tính phục vụ công việc.

- Du lịch/Team-buiding.

Cách Thức Ứng Tuyển

