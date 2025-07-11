Tuyển Trưởng phòng sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô G
- KCN Nhật Bản
- Hải Phòng, An Hưng
- An Dương
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổng hợp dữ liệu, hạch toán Kế toán
- Theo dõi công nợ khách hàng/Nhà cung cấp
- Kiểm tra dữ liệu, làm báo cáo định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 01 người
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kinh tế/Tài chính
* Tiêu chí bắt buộc:
- Biết tiếng Nhật .
- Đã có kinh nghiệm công việc kế toán hoặc tương đương tại Công ty sản xuất
*Quyền lợi
- Hàng năm thưởng gần 2 tháng lương.
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Có cơ hội được đào tạo, phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của Nhật Bản.
- Được trang bị laptop/máy tính phục vụ công việc.
- Du lịch/Team-buiding.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kinh tế/Tài chính
* Tiêu chí bắt buộc:
- Biết tiếng Nhật .
- Đã có kinh nghiệm công việc kế toán hoặc tương đương tại Công ty sản xuất
*Quyền lợi
- Hàng năm thưởng gần 2 tháng lương.
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Có cơ hội được đào tạo, phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của Nhật Bản.
- Được trang bị laptop/máy tính phục vụ công việc.
- Du lịch/Team-buiding.
Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI