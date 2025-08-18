Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Sài Đồng, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho các sản phẩm thời trang của công ty, bao gồm cả online và offline.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thời trang để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông xã hội (Social Media Marketing) hiệu quả, tăng độ nhận diện thương hiệu.

Tổ chức và quản lý các sự kiện quảng bá sản phẩm (Event Marketing).

Phối hợp với các bộ phận khác (sản xuất, bán hàng...) để đảm bảo sự thống nhất trong thông điệp marketing.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và đưa ra các báo cáo định kỳ.

Quản lý và đào tạo đội ngũ marketing.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, KOLs và Influencer.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng marketing mới.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Marketing trong ngành thời trang hoặc sản xuất.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng quản lý dự án và thời gian tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Marketing (Google Analytics, Facebook Ads Manager,...)

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin