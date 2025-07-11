Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Intekcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 640 Triệu

Mức lương 480 - 640 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 4, ngõ 229 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Liên hệ, thương thảo, đặt hàng trong và ngoài nước.

- Theo dõi đơn hàng đáp ứng tiến độ đưa ra.

- Kiểm tra chứng từ và hàng hóa theo đúng đơn đặt hàng.

- Phối hợp làm hồ sơ thầu trong nước, Quốc tế.

- Tương tác, trao đổi với khách hàng, họp với khách hàng.

- Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế đối ngoại, xuất nhập khẩu hoặc tương tự. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học ngoại thương, Kinh tế Quốc dân.

- Tốt nghiệp 2 năm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm mua hàng.

- Am hiểu về thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu là một lợi thế.

- Tiếng anh tốt, thành thạo máy tính văn phòng.

- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

- Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động, quyết đoán, có kỹ năng quản lý thời gian và tổng hợp số liệu tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

