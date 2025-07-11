Tuyển Trưởng ca Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 25 USD

Tuyển Trưởng ca Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 25 USD

Pegatron Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Pegatron Vietnam

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Pegatron Vietnam

Mức lương
500 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN 3A, khu công nghiệp DEEP C 2A, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 500 - 25 USD

• Phụ trách toàn bộ hoạt động kỹ thuật sản xuất (ME) cho các sản phẩm Laptop trong giai đoạn chuẩn bị NPI vào tháng 11.
• Là cầu nối kỹ thuật với khách hàng, đảm bảo việc hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật, xác nhận cấu trúc thiết kế và đề xuất phương án tối ưu cho quá trình sản xuất.
• Phân tích cơ khí, thiết kế jig/fixture và bố trí công đoạn hợp lý trên dây chuyền để đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm chi phí và năng suất cao.
• Thực hiện các hoạt động cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng, giảm thiểu lỗi, hỗ trợ xử lý sự cố trong sản xuất.
• Đào tạo, hướng dẫn kỹ sư mới; quản lý hiệu suất công việc của đội ME.
• Tham gia kiểm định máy móc, dây chuyền, FMEA, và phê duyệt thay đổi kỹ thuật liên quan đến ME.

Với Mức Lương 500 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật công nghiệp…
• Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất (ME), trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý nhóm kỹ sư hoặc dự án kỹ thuật.
• Am hiểu về thiết kế kỹ thuật, phân tích kết cấu cơ khí, DFM, DFA, FMEA… Có kinh nghiệm cải tiến quy trình, xử lý lỗi kỹ thuật và nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất.

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pegatron Vietnam

Pegatron Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

