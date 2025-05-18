Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Detech Konnai làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Detech Konnai
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Công ty Cổ phần Detech Konnai

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Detech Konnai

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Nghiên cứu khách hàng và thị trường: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ tại Công ty.
+ Nghiên cứu và phân tích thị trường nước ngoài để xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của họ.
+ Thu thập thông tin về nhân khẩu học khách hàng, giá cả, đối thủ cạnh tranh hiện tại và nhu cầu của khách hàng.
+ Sử dụng các thông tin thu thập được để phát triển các chiến lược và kế hoạch tiếp cận những khách hàng tiềm năng này.
- Tư vấn bán hàng cho khách hàng Quốc tế:
+ Nghiên cứu và hiểu nhu cầu của khách hàng để có thể giới thiệu đúng sản phẩm hoặc dịch vụ.
+ Sau khi hiểu nhu cầu của khách hàng, cần đưa ra khuyến nghị về các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng những nhu cầu đó.
+ Giải thích các tính năng và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời trả lời mọi câu hỏi mà khách hàng có.
+ Nếu khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ, Nhân viên Kinh doanh quốc tế sẽ cần thương lượng giá cả và các điều khoản khác của việc bán hàng.
- Quản lý thông tin đơn hàng của khách hàng Quốc tế.
- Duy trì tạo dựng mỗi quan hệ tiềm năng.
- Tổng hợp các báo cáo: Kết quả kinh doanh.
- Tham mưu và đề xuất: các chiến lược kinh doanh hiệu quả với lãnh đạo cấp trên.
- Cập nhập các kiến thức về pháp luật và quy định quốc tế: liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Học đại học các ngành như Kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, ...
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm vị trí nhân viên kinh doanh Quốc tế
- Kỹ năng:
+ Kiến thức về thương mại Quốc tế.
+ Sử dụng thành thạo tiếng Trung
+ Kỹ năng về công nghệ thông tin, sử dụng được các phần mềm về thương mại Quốc tế.
+ Có khả năng thu thập, phân tích xác định xu hướng dựa vào dữ liệu thị trường, dữ liệu khách hàng và dữ liệu tài chính.

Tại Công ty Cổ phần Detech Konnai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 15-20tr + KPIs
- Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày công
- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật, du lịch,..
- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: nghỉ phép, lễ tết, BHXH, đi lại, làm thêm giờ.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Detech Konnai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Detech Konnai

Công ty Cổ phần Detech Konnai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

