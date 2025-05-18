Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích và nhiệm vụ chính của nhân sự này:

Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các thư viện, framework và mô hình AI có sẵn đang phổ biến và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của chúng ta.

Đánh giá tính khả thi và ứng dụng của các công nghệ AI đã nghiên cứu vào các bài toán cụ thể trong công việc hàng ngày hoặc các dự án sắp tới.

Thử nghiệm, xây dựng các PoC (Proof of Concept) ban đầu để minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng AI.

Đề xuất và hỗ trợ việc tích hợp, áp dụng các giải pháp AI đã nghiên cứu vào quy trình làm việc, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại/tương lai của chúng ta.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về AI với các thành viên khác trong đội ngũ.

Lợi ích dự kiến mang lại:

Giúp đội ngũ/công ty nhanh chóng nắm bắt và khai thác tiềm năng của công nghệ AI để nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Tìm ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc tích hợp các tính năng thông minh vào sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng nền tảng kiến thức và năng lực nội bộ về AI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan

Sinh viên năm thứ 4 và có thể đi làm fulltime

Yêu thích ngành CNTT và chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ học việc: 1.000.000 VNĐ/ tháng

Tham gia teambuilding, du lịch nghỉ mát của công ty

Lộ trình thăng tiến: TTS - Thử việc - Chính thức - Lead - Manager

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

