Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HH2 Bắc Hà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích và nhiệm vụ chính của nhân sự này:
Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các thư viện, framework và mô hình AI có sẵn đang phổ biến và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của chúng ta.
nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các thư viện, framework và mô hình AI có sẵn
Đánh giá tính khả thi và ứng dụng của các công nghệ AI đã nghiên cứu vào các bài toán cụ thể trong công việc hàng ngày hoặc các dự án sắp tới.
Đánh giá tính khả thi và ứng dụng
Thử nghiệm, xây dựng các PoC (Proof of Concept) ban đầu để minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng AI.
Thử nghiệm, xây dựng các PoC (Proof of Concept)
Đề xuất và hỗ trợ việc tích hợp, áp dụng các giải pháp AI đã nghiên cứu vào quy trình làm việc, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại/tương lai của chúng ta.
tích hợp, áp dụng các giải pháp AI
Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về AI với các thành viên khác trong đội ngũ.
Lợi ích dự kiến mang lại:
Giúp đội ngũ/công ty nhanh chóng nắm bắt và khai thác tiềm năng của công nghệ AI để nâng cao năng suất và chất lượng công việc.
Tìm ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.
Tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc tích hợp các tính năng thông minh vào sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng nền tảng kiến thức và năng lực nội bộ về AI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan
Sinh viên năm thứ 4 và có thể đi làm fulltime
Yêu thích ngành CNTT và chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ học việc: 1.000.000 VNĐ/ tháng
Tham gia teambuilding, du lịch nghỉ mát của công ty
Lộ trình thăng tiến: TTS - Thử việc - Chính thức - Lead - Manager

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

