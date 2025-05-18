Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT3

- 09, Khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, tạo nguồn và phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.
- Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển dụng nhân sự, lựa chọn nhân sự phù hợp cho Công ty.
- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng phát triển của công ty.
- Tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài nhằm nâng cao khả năng và phát huy tối đa năng lực của mỗi nhân sự.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý Nhân sự, Quan hệ lao động, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về lĩnh vực IT/TMĐT/Mạng xã hội
- Có tư duy logic và kỹ năng giao tiếp tốt
- Yêu thích, có năng lực và thận trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá con người.
- Có tinh thần sáng tạo và tổ chức quản lý công việc tốt
- Có khả năng xây dựng và hoạch định kế hoạch tốt
- Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Mạnh về xây dựng quy chế, nội quy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương: Thoả thuận theo năng lực (lương cứng + phụ cấp + KPI)
- Thử việc: 1-2 tháng (85% thu nhập)
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm
- Các hoạt động khác: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 269, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

