Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

a. Báo cáo và phân tích:

Tổng hợp dữ liệu mua hàng, kế hoạch kinh doanh, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Phân tích dữ liệu mua hàng để đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình và tối ưu hóa chi phí.

Theo dõi, cảnh báo tồn kho

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng và lập kế hoạch mua hàng

Theo dõi tiến độ đặt hàng và giao hàng

b. Thực hiện công việc mua hàng

Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các NCC, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định nhu cầu và yêu cầu mua hàng.

c. Quản lý hợp đồng và hồ sơ mua hàng:

Quản lý hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nội bộ, đảm bảo lưu trữ và bảo mật

Theo dõi và cập nhật hồ sơ : hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận, và các tài liệu liên quan khác.

d. Các công việc hành chính khác:

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hoạt động mua sắm của Khối.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp với nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Sản phẩm mua: Các ngành về đồ chơi/ quà tặng/ thực phẩm/ văn phòng phẩm/ sách...

Thị trường mua: Nội địa hoặc nước ngoài (ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng tại thị trường Trung Quốc)

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ mua hàng, lập kế hoạch

Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty thương mại dịch vụ/bán lẻ/nhà hàng,...

Kỹ năng:

Kỹ năng đàm phám và giao tiếp tốt

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Hiểu biết về quy trình mua sắm, các quy định pháp luật liên quan đến mua sắm và hợp đồng.

Kỹ năng Excel tốt, có tư duy logic

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Phẩm chất:

Nhanh nhẹn, linh hoạt;

Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt

Trung thực, trách nhiệm

Tận tâm với công việc

Kiên định với mục tiêu để làm việc có kết quả

Giữ lời, cam kết trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10-12tr (thỏa thuận theo năng lực);

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, chế độ ngày phép năm, khám sức khỏe ;

- Thưởng quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, khám sức khỏe,...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

