Tuyển Sales Engineer HPA Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại HPA Technology Joint Stock Company
- Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.
Phân tích yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp về phần mềm, phần cứng hoặc hệ thống.
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, bản vẽ giải pháp, thuyết trình demo hoặc POC (Proof of Concept).
Tham gia thuyết trình sản phẩm và demo giải pháp cho khách hàng.
Hỗ trợ làm hồ sơ thầu kỹ thuật, tài liệu giải pháp, BOM, cấu hình hệ thống.
Làm cầu nối giữa đội kinh doanh và đội kỹ thuật triển khai sau bán hàng.
Cập nhật kiến thức sản phẩm, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực giải pháp công ty cung cấp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1–3 năm ở vị trí tương đương là một lợi thế.
Có kỹ năng phân tích và xây dựng giải pháp kỹ thuật.
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các giải pháp năng lượng, cơ khí, thiết bị điện, điện tử, viễn thông...
Sử dụng tốt tiếng Anh kỹ thuật / Tiếng Trung là lợi thế.
Tại HPA Technology Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu và 2 Thứ Bảy xem kẽ/tháng (từ 08:00 – 17:30, nghỉ trưa từ 12:00-13h30)
Được trang bị máy móc phục vụ công việc
Môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HPA Technology Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
