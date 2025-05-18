Tuyển Sales Engineer HPA Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

Phân tích yêu cầu từ khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp về phần mềm, phần cứng hoặc hệ thống.

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, bản vẽ giải pháp, thuyết trình demo hoặc POC (Proof of Concept).

Tham gia thuyết trình sản phẩm và demo giải pháp cho khách hàng.

Hỗ trợ làm hồ sơ thầu kỹ thuật, tài liệu giải pháp, BOM, cấu hình hệ thống.

Làm cầu nối giữa đội kinh doanh và đội kỹ thuật triển khai sau bán hàng.

Cập nhật kiến thức sản phẩm, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực giải pháp công ty cung cấp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật.

Có kinh nghiệm từ 1–3 năm ở vị trí tương đương là một lợi thế.

Có kỹ năng phân tích và xây dựng giải pháp kỹ thuật.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các giải pháp năng lượng, cơ khí, thiết bị điện, điện tử, viễn thông...

Sử dụng tốt tiếng Anh kỹ thuật / Tiếng Trung là lợi thế.

Tại HPA Technology Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu và 2 Thứ Bảy xem kẽ/tháng (từ 08:00 – 17:30, nghỉ trưa từ 12:00-13h30)

Được trang bị máy móc phục vụ công việc

Môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến

Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HPA Technology Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin