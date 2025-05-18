Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THE20 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Netland Building, ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Chỉnh sửa, dựng video theo yêu cầu (khóa học, v.v.).

Cắt ghép, xử lý hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với team yêu cầu để thực hiện các nội dung theo concept đã định.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu dự án.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực dựng video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa

Hiểu biết về bố cục hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng để tạo ra video chuyên nghiệp.

Chăm chỉ, có trách nhiệm và đảm bảo deadline công việc.

Có máy tính cá nhân để sử dụng

Làm thời vụ ở văn phòng trong vòng 1 tháng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THE20 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 18.000.000-22.000.000 VND

Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu đáp ứng đủ yêu cầu khi kết thúc dự án

Chấp nhận làm hybrid

Hàng tuần tổ chức Happy Hour

Tổ chức sinh nhật nhân sự công ty

Khu vực pantry đầy đủ trà, cafe, lò vi si sóng, tủ lạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THE20

