Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngõ 1 Phúc Lợi, Long Biên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý chứng từ, hoá đơn từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ), hạch toán lên phần mềm kế toán
- Kê khai tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN hàng quý, lên BCTC năm và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN và các tờ khai khác nếu phát sinh .
- Báo cáo thu chi hàng tháng, kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của công ty và yêu cầu pháp luật hiện hành
- Công việc hành chính nhân sự, theo sự phân công của Ban giám đốc
- Làm hợp đồng và báo giá công trình
- Công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
- LƯU Ý: Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tại Tập đoàn phụ thuộc vào tiến độ tiếp thu công việc của ứng viên sau khi được cấp trên đánh giá. Thời gian thử việc (1-2 tháng) làm việc ở Trụ sở Tập đoàn tại Long Biên. Hết thời gian thử việc, làm việc cố định tại Mỹ Đình.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 25 - 40
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học
Năng động, cầu tiến, ham học hỏi, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 12-15 triệu/tháng. Xét tăng lương định kỳ hàng năm
- Đóng bảo hiểm đầy đủ
- Phụ cấp: xăng xe 50k/ngày, ăn trưa tại Tập đoàn
- Thưởng: Thưởng theo hiệu quả và đánh giá toàn công ty.
- Làm việc trong môi trường trong lành, xanh sạch, năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 68 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

