Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, Ngõ 82, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Vận hành và giám sát các dòng máy móc liên quan đến dây chuyền SMT, bao gồm máy nhỏ keo, máy làm sạch plasma, và các thiết bị liên

quan.

- Thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa các sự cố kỹ thuật của máy móc.

- Hỗ trợ trong việc đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới hoặc nhân viên hiện tại về các quy trình vận hành và an toàn kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử hoặc các ngành kỹ thuật liên quan..

●Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư kinh doanh hoặc trong vai trò kinh doanh kỹ thuật trong ngành điện tử.

● Biết tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

●Lương cố định: 15.000.000 VNĐ đến 20.000.000VNĐ + Hoa hồng

●Thưởng: dựa trên hợp đồng bán hàng + phụ cấp đi lại

●Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIT VIỆT NAM

