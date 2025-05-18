Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH Bất động sản Soland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa D9, Số 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm rõ các dự án mà công ty đang phân phối.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các nền tảng
Phân tích tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ thực hiện các thủ tục cùng khách hàng trước, trong và sau khi giao dịch.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các yêu cầu khác của leader, giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về sale bất động sản là 1 lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Độ tuổi trên 21 tuổi
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng.
Tinh thần học hỏi, cầu tiến và không ngại thử thách.
Biết tin học văn phòng cơ bản
Có thái độ làm việc tích cực, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp.
Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ: Lương cứng 6tr - 12tr + thưởng ( thưởng nhóm, thưởng quý, target) + HH (50-70%)
Hỗ trợ kinh phí Marketing 50-70%
Được cầm tay chỉ việc 1-1 và hỗ trợ giao dịch 24/7
Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng chuyên môn bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động teambuilding, du lịch cùng Công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland
