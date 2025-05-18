Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH Bất động sản Soland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa D9, Số 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm rõ các dự án mà công ty đang phân phối.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các nền tảng

Phân tích tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục cùng khách hàng trước, trong và sau khi giao dịch.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các yêu cầu khác của leader, giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sale bất động sản là 1 lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Độ tuổi trên 21 tuổi

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng.

Tinh thần học hỏi, cầu tiến và không ngại thử thách.

Biết tin học văn phòng cơ bản

Có thái độ làm việc tích cực, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp.

Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: Lương cứng 6tr - 12tr + thưởng ( thưởng nhóm, thưởng quý, target) + HH (50-70%)

Hỗ trợ kinh phí Marketing 50-70%

Được cầm tay chỉ việc 1-1 và hỗ trợ giao dịch 24/7

Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng chuyên môn bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động teambuilding, du lịch cùng Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.