Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bất động sản Soland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bất động sản Soland
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty TNHH Bất động sản Soland

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Số 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh theo các quy định, quy trình của Công ty.
Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đề ra. Phân tích đưa ra chương trình hành động để đạt kế hoạch.
Hỗ trợ và đào tạo nhân viên xây dựng mối quan hệ để bán hàng (Khách hàng, Đại lý, Công ty, cá nhân). Huấn luyện kỹ năng bán hàng thường xuyên cho nhân viên, đảm bảo năng lực phù hợp với vị trí và yêu cầu công việc.
Trực tiếp triển khai các chương trình kinh doanh – phát triển nguồn khách hàng.
Tư vấn cho GĐ/P.TGĐ Kinh Doanh về chiến lược kinh doanh, sản phẩm tại từng thời điểm. Báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban GĐ/TGĐ. Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin
Hỗ trợ, phối hợp thực hiện các kế hoạch Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Ngoại hình ưa nhìn. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực như: bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...
Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.
Có khả năng quản lý nhóm từ 6-10 người, có khả năng truyền lửa, đào tạo kĩ năng sale và tuyển dụng nhân sự.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán. Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: Lương cứng 8tr - 15tr + thưởng ( thưởng nhóm, thưởng quý, target) + HH (50-70%). Tổng thu nhập từ 50-200tr
Hỗ trợ kinh phí Marketing 50-70%
Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động teambuilding, du lịch cùng Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất động sản Soland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bất động sản Soland

Công ty TNHH Bất động sản Soland

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa D9, Số 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Tp Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

