Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Bảo, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiệm Hoa Nắng Lang Thang tuyển dụng Marketing Leader

- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể, tập trung vào tăng nhận diện thương hiệu và doanh thu.

- Thực hiện quảng cáo trên Facebook Ads, TikTok Ads và các nền tảng phù hợp (tự set & tối ưu).

- Theo dõi, phân tích số liệu quảng cáo và hành vi khách hàng để tối ưu ngân sách & tỷ lệ chuyển đổi.

- Quản lý các kênh social (TikTok, Facebook, Instagram...), lên kế hoạch nội dung định kỳ và định hướng hình ảnh thương hiệu.

- Định hướng, phối hợp với team nội dung (content + video) sản xuất các nội dung hấp dẫn, theo trend.

- Lên ý tưởng & triển khai các chương trình khuyến mãi, minigame, chiến dịch dịp lễ/tết.

- Báo cáo định kỳ hiệu quả các hoạt động marketing & đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo (Meta, TikTok), từng tự chạy và tối ưu chiến dịch.

- Hiểu rõ các chỉ số quảng cáo, có tư duy về chuyển đổi (conversion) và hành vi khách hàng online.

- Có tư duy thương hiệu, thẩm mỹ tốt, nhạy với xu hướng nội dung mới.

- Biết lên kế hoạch nội dung và phối hợp team để triển khai đồng bộ.

- Có khả năng quản lý và định hướng cho team nhỏ (content/video).

- Ưu tiên ứng viên từng làm ở các lĩnh vực hoa, quà tặng, thời trang, handmade, lifestyle...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (15 - 18tr) + thưởng theo hiệu quả quảng cáo.

- Không gian làm việc sáng tạo, tự do đề xuất và thử nghiệm.

- Cơ hội phát triển lâu dài cùng tiệm khi thương hiệu mở rộng.

- Môi trường phù hợp với người yêu cái đẹp và muốn làm việc có cảm hứng mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG T&T SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin