Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

banner-company

CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Công ty TNHH Dược sĩ Tiến được thành lập từ năm 2015 bởi Founder & CEO Phạm Minh Hữu Tiến, hoạt động chính tại 2 lĩnh vực: Làm đẹp và Giải trí. Xuyên suốt gần 10 năm hoạt động, Công ty đã và luôn mong muốn đem đến những sản phẩm, dự án chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khán giả và cộng đồng làm đẹp. Với quy mô nhân sự không ngừng mở rộng và hiện tại đã lên tới hơn 200 nhân viên, Công ty TNHH Dược sĩ Tiến sở hữu nhiều dự án dẫn đầu xu hướng ở cả lĩnh vực Giải trí hay Làm đẹp, nhờ cách triển khai đa dạng, mới mẻ và luôn duy trì việc học hỏi, nâng cao chất lượng cũng như cập nhật xu hướng mới. Công ty TNHH Dược sĩ Tiến đã chịu trách nhiệm sản xuất và cho ra mắt nhiều dự án nối bật hàng đầu showbiz Việt với format thú vị, mới mẻ, gây bùng nổ về mặt truyền thông, thu hút hàng triệu người theo dõi trên toàn quốc. Đặc biệt trong năm 2024, Dược sĩ Tiến sẽ đảm nhận vai trò là nhà sản xuất của nhiều chương trình lớn như Miss Universe Việt Nam 2024, Trò Chuyện Với Tương Lai, TRẺ Concert, The Next Gentleman 2024,... kỳ vọng sẽ đem lại nhiều dấu ấn độc đáo. Công ty TNHH Dược sĩ Tiến được thành lập từ năm 2015 bởi Founder & CEO Phạm Minh Hữu Tiến, hoạt động chính tại 2 lĩnh vực: Làm đẹp và Giải trí. Xuyên suốt gần 10 năm hoạt động, Công ty đã và luôn mong muốn đem đến những sản phẩm, dự án chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khán giả và cộng đồng làm đẹp. Với quy mô nhân sự không ngừng mở rộng và hiện tại đã lên tới hơn 200 nhân viên, Công ty TNHH Dược sĩ Tiến sở hữu nhiều dự án dẫn đầu xu hướng ở cả lĩnh vực Giải trí hay Làm đẹp, nhờ cách triển khai đa dạng, mới mẻ và luôn duy trì việc học hỏi, nâng cao chất lượng cũng như cập nhật xu hướng mới. Công ty TNHH Dược sĩ Tiến đã chịu trách nhiệm sản xuất và cho ra mắt nhiều dự án nối bật hàng đầu showbiz Việt với format thú vị, mới mẻ, gây bùng nổ về mặt truyền thông, thu hút hàng triệu người theo dõi trên toàn quốc. Đặc biệt trong năm 2024, Dược sĩ Tiến sẽ đảm nhận vai trò là nhà sản xuất của nhiều chương trình lớn như Miss Universe Việt Nam 2024, Trò Chuyện Với Tương Lai, TRẺ Concert, The Next Gentleman 2024,... kỳ vọng sẽ đem lại nhiều dấu ấn độc đáo. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
DST Entertainment, 32A Cao Bá Nhạ, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-duoc-si-tien-ntd154716
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Thuơng Mại Cao Đại Tín
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
15 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIMPLE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIMPLE GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD HSBC Vietnam
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD Wellspring Saigon International Bilingual School
2 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY LUẬT TNHH COLLECTIUS CMS LAWFIRM
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Vạn Xuân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Vạn Xuân
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Alive Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Alive Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Alpaca Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alpaca Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm