Giới thiệu CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Công ty TNHH Dược sĩ Tiến được thành lập từ năm 2015 bởi Founder & CEO Phạm Minh Hữu Tiến, hoạt động chính tại 2 lĩnh vực: Làm đẹp và Giải trí. Xuyên suốt gần 10 năm hoạt động, Công ty đã và luôn mong muốn đem đến những sản phẩm, dự án chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khán giả và cộng đồng làm đẹp. Với quy mô nhân sự không ngừng mở rộng và hiện tại đã lên tới hơn 200 nhân viên, Công ty TNHH Dược sĩ Tiến sở hữu nhiều dự án dẫn đầu xu hướng ở cả lĩnh vực Giải trí hay Làm đẹp, nhờ cách triển khai đa dạng, mới mẻ và luôn duy trì việc học hỏi, nâng cao chất lượng cũng như cập nhật xu hướng mới. Công ty TNHH Dược sĩ Tiến đã chịu trách nhiệm sản xuất và cho ra mắt nhiều dự án nối bật hàng đầu showbiz Việt với format thú vị, mới mẻ, gây bùng nổ về mặt truyền thông, thu hút hàng triệu người theo dõi trên toàn quốc. Đặc biệt trong năm 2024, Dược sĩ Tiến sẽ đảm nhận vai trò là nhà sản xuất của nhiều chương trình lớn như Miss Universe Việt Nam 2024, Trò Chuyện Với Tương Lai, TRẺ Concert, The Next Gentleman 2024,... kỳ vọng sẽ đem lại nhiều dấu ấn độc đáo.