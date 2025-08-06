Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32A Cao Bá Nhạ, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chiến lược - định vị thương hiệu

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho thương hiệu theo định hướng chiến lược của công ty.

+ Xây dựng thông điệp thương hiệu phù hợp với insight khách hàng

+ Phát triển chiến lược theo từng giai đoạn phát triển của thị trường

- Phát triển sản phẩm và thị trường

+ Đề xuất cải tiến sản phẩm, hình ảnh bộ nhận diện, tên gọi, bao bì, thông điệp phù hợp với thị trường

+ Phối hợp với bộ phận R&D, Marketing và Sales để triển khai chiến dịch ra mắt sản phẩm mới

- Vận hành marketing

+ Phối hợp tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, workshop, hội thảo, hội nghị,... nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

+ Làm việc với các đối tác (KOL/KOC, production house, supplier...) để đảm bảo tiến độ và hiệu quả các dự án/campaign

+ Hỗ trợ vận hành nội dung truyền thông đa kênh (digital, social, offline,...)

+ Đo lường hiệu quả từng chiến dịch truyền thông, đề xuất hướng đi phù hợp từng giai đoạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực brand marketing, ưu tiên trong ngành mỹ phẩm, dược mỹ phẩm.

- Hiểu biết tốt về quy trình xây dựng thương hiệu, customer journey, digital marketing.

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt, tư duy logic và sáng tạo.

- Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch, quản lý dự án.

- Ưu tiên có khả năng viết nội dung (copywriting & content marketing) và gu thẩm mỹ hình ảnh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, trên dưới 20,000,000 VND

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

- Các chế độ đãi ngộ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.