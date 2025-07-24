Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Thực hiện các giao dịch vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng; kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá dài hạn trong phạm vi được phân công đảm bảo đúng quy trình, quy định của ngân hàng nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

NHIỆM VỤ

I.Thực hiện công việc theo mảng chức năng được phân công

• Thực hiện giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng, quản lý khách hàng định chế tài chính được phân giao. Thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động ALM

=> Hoàn thành kế hoạch về doanh số và lợi nhuận đồng thời thực hiện các giao dịch hỗ trợ phục vụ thanh khoản cho NH theo yêu cầu của ALM.

• Thực hiện tìm kiếm/đánh giá cơ hội mua/bán có chênh lệch hoặc phương án thực hiện trading các giấy tờ có giá trong phạm vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng từng thời kỳ.

=> Hưởng chênh lệch về lợi suất và giá vốn lãi suất của ngân hàng trong từng thời kỳ

• Thực hiện tác nghiệp đầu tư kinh doanh vào các giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao, phân bổ số lượng từng loại trong danh mục phù hợp với chính sách thanh khoản của NH