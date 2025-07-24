Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1 - 15 USD

1. Phân tích, thẩm định đầu tư: Lập mô hình tài chính, chuẩn bị báo cáo đầu tư, báo cáo thẩm định Công ty.

2. Tham gia việc huy động vốn đầu tư

3. Tham gia quá trình M&A dự án đầu tư

4. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân chuyên môn về tài chính, ngân hàng tại hệ thống giáo dục trong nước và nước ngoài.

- Bằng CFA là một lợi thế.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, thẩm định hoặc tín dụng tại ngân hàng hoặc phân tích, tư vấn chứng khoán.

- Kỹ năng lập mô hình tài chính

- Kỹ năng phân tích thị trường, phân tích doanh nghiệp

- Kỹ năng diễn thuyết, trình bày báo cáo

- Hiểu biết về luật pháp lĩnh vực chứng khoán, quản trị doanh nghiệp

- Ưu tiên sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc

- Cẩn trọng, chú ý đến chi tiết

- Năng suất làm việc cao

Tại Tập Đoàn BB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn BB Group

