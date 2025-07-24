Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN...), báo cáo sử dụng hóa đơn.
Thực hiện kiểm tra, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, kiểm toán.
Theo dõi công nợ, dòng tiền, chi phí, báo cáo quản trị theo yêu cầu Ban Giám đốc.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Tư vấn, đề xuất các giải pháp tài chính, kế toán hiệu quả.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 25–35.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA/FAST) và Excel.
Nắm vững chuẩn mực kế toán, quy định thuế hiện hành.
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, du lịch công ty, đào tạo nâng cao năng lực định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
