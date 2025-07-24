Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN...), báo cáo sử dụng hóa đơn.

Thực hiện kiểm tra, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, kiểm toán.

Theo dõi công nợ, dòng tiền, chi phí, báo cáo quản trị theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Tư vấn, đề xuất các giải pháp tài chính, kế toán hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 25–35.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA/FAST) và Excel.

Nắm vững chuẩn mực kế toán, quy định thuế hiện hành.

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, du lịch công ty, đào tạo nâng cao năng lực định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

