Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 125A Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn

Quản lý hồ sơ nhân sự, soạn hợp đồng lao động, theo dõi ngày công, phép, chấm công

Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Thực hiện công việc hành chính: mua sắm văn phòng phẩm, soạn thảo công văn, lưu trữ hồ sơ

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Giao tiếp và làm báo cáo với cấp trên người Trung (nếu cần)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Hành chính – Nhân sự từ 2 năm trở lên

Biết tiếng Trung (giao tiếp cơ bản, đọc hiểu văn bản) là một lợi thế lớn

Am hiểu các quy định về lao động, BHXH, BHYT, chế độ nhân sự

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Gmail...

Tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm và có tinh thần chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM

