Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 125A Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn
Quản lý hồ sơ nhân sự, soạn hợp đồng lao động, theo dõi ngày công, phép, chấm công
Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
Thực hiện công việc hành chính: mua sắm văn phòng phẩm, soạn thảo công văn, lưu trữ hồ sơ
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Giao tiếp và làm báo cáo với cấp trên người Trung (nếu cần)
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Hành chính – Nhân sự từ 2 năm trở lên
Biết tiếng Trung (giao tiếp cơ bản, đọc hiểu văn bản) là một lợi thế lớn
Am hiểu các quy định về lao động, BHXH, BHYT, chế độ nhân sự
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Gmail...
Tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm và có tinh thần chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
