Công việc Bác sĩ nha khoa

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 40 kết quả / Từ khoá "Bác sĩ nha khoa"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Bác sĩ nha khoa

-

Có 40 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 110 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Bác sĩ nha khoa Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Bến Tre Vĩnh Long Sóc Trăng Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 29/03/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNES
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH VNES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH VNES
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y Tế H Plus
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Y Tế H Plus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Y Tế H Plus
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jotun Paints Vietnam Company Limited
Tuyển Bác sĩ nha khoa Jotun Paints Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Jotun Paints Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chubb Life Vietnam
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chubb Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chubb Life Vietnam
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAMINA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Hạn nộp: 05/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 500 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 23/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 500 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đồng Nai Quảng Ninh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 50 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 22/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD Parkway Dental
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại các thành phố lớn đang có xu hướng gia tăng mạnh nhờ ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng cao trong cộng đồng. Với mức thu nhập hấp dẫn trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ công việc của bác sĩ nha khoa không chỉ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao mà còn yêu cầu sự đam mê, nhiệt huyết.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ nha khoa

Bác sĩ nha khoa là những chuyên gia thuộc lĩnh vực y tế chịu trách nhiệm khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến răng hàm mặt. Bác sĩ nha khoa có vai trò quan trọng giúp duy trì sức khỏe răng miệng, làm nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp như sâu răng, viêm nướu hoặc thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật chuyên môn cao như chỉnh nha. Bên cạnh đó bác sĩ nha khoa còn tư vấn, hỗ trợ chăm sóc răng miệng đúng cách, phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa lớn với mức lương hấp dẫn
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa lớn với mức lương hấp dẫn

Theo thống kê tại viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương hiện nay có đến hơn 90% người dân mắc các bệnh lý về răng miệng. Trong đó có tới 80% trẻ em độ tuổi đi học bị sâu răng. Nhu cầu điều trị bệnh lý răng miệng lớn kéo theo nhu cầu tuyển dụng vị trí bác sĩ nha khoa tại các khoa răng hàm mặt của các bệnh viện, phòng khám tư nhân tăng cao.

2. Mức thu nhập trung bình của bác sĩ nha khoa

Mức thu nhập của bác sĩ nha khoa thuộc top nghề nghiệp có thu nhập cao, trung bình từ 10.000.000 - 50.000.000 VND. Mức lương này có thể cao hơn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, vị trí đảm nhiệm và nơi làm việc. Dưới đây là mức lương trung bình mà bác sĩ nha khoa sẽ nhận được:

Mức lương bác sĩ nha khoa theo vị trí

Việc làm bác sĩ nha khoa

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Bác sĩ nha khoa mới ra trường

6.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ

Bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

Bác sĩ trưởng khoa răng hàm mặt tại bệnh viện công

30.000.000 VNĐ - 50.000.000 VNĐ

Lưu ý: Có thể thấy, đối với bác sĩ nha khoa mới ra trường có lương thấp hơn so với bác sĩ có trình độ chuyên môn cao có bằng thạc sĩ, chuyên khoa I.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có nhu cầu cao về thẩm mỹ, chỉnh nha nên thu nhập của bác sĩ cũng cao rất nhiều.

3. Quy định về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nha khoa

Để trở thành bác sĩ nha khoa ứng viên cần phải có những bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với quy định của Bộ Y Tế. Dưới đây là một số quy định chung về bằng cấp khi hành nghề bác sĩ nha khoa:

  • Bằng bác sĩ răng hàm mặt: Khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn cần đăng kí vào trường đại học y khoa có chuyên ngành răng hàm mặt. Trải qua quá trình học tập, rèn luyện 6 năm để có được tấm bằng bác sĩ răng hàm mặt. Đây là tấm bằng đầu tiên cần có trong quá trình hành nghề.

  • Giấy phép hành nghề: Sau khi hoàn thành quá trình học tập tại trường y, bạn cần 01 năm thực tập tại bệnh viện có chuyên khoa răng hàm mặt để được cấp giấy phép hành nghề. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi bác sĩ nha khoa được khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

  • Chứng chỉ chuyên khoa: Đây là chứng chỉ không bắt buộc khi mới ra trường làm việc. Tuy nhiên để nâng cao trình độ chuyên môn cùng mức thu nhập tốt hơn bác sĩ nha khoa có thể tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Bên cạnh đó nếu muốn làm việc trong các chuyên khoa đặc biệt như phẫu thuật nha khoa hay nha khoa thẩm mỹ thì cần học thêm các chứng chỉ liên quan.

Bác sĩ nha khoa yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Bác sĩ nha khoa yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ nha khoa

Tại các bệnh viện, phòng khám răng hàm mặt có lượng bệnh nhân đến khám đông nên mỗi ngày bác sĩ nha khoa phải thực hiện nhiều công việc như:

  • Thăm khám, chẩn đoán và điều trị: Bác sĩ nha khoa cần thăm khám, đánh giá vấn đề mà bệnh nhân đang gặp phải. Đồng thời đưa ra phương pháp điều trị cụ thể và giải thích về tình trạng bệnh nếu cần can thiệp các thủ thuật chuyên sâu. Cuối cùng là tư vấn chế độ chăm sóc phù hợp với từng bệnh nhân.

  • Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật: Sau khi thăm khám, bác sĩ nha khoa sẽ thực hiện các cuộc tiểu phẫu để giải quyết tình trạng bệnh như nhổ răng sâu, răng mọc lệch, hàn răng… hoặc thực hiện các thủ thuật chuyên sâu hơn như chỉnh nha, cấy implant.

  • Kê đơn thuốc: Đối với những bệnh nhân sau can thiệp tiểu phẫu, bác sĩ nha khoa phải theo dõi sát tình trạng bệnh sau can thiệp để kịp thời phát hiện các biến chứng. Đồng thời, bác sĩ chịu trách nhiệm kê đơn thuốc. Lưu ý cho bệnh nhân chăm sóc răng miệng hợp lý và hẹn lịch tái khám.

  • Quản lý trang thiết bị: Kiểm tra hoạt động của các trang thiết bị, máy móc nơi làm việc. Các dụng cụ tại phòng khám phải được thanh trùng mỗi ngày và đảm bảo đầy đủ về số lượng vật dụng y tế cần thiết cho người bệnh.

Các phòng khám thường tuyển dụng bác sĩ nha khoa để thực hiện các thủ thuật chuyên sâu
Các phòng khám thường tuyển dụng bác sĩ nha khoa để thực hiện các thủ thuật chuyên sâu

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ nha khoa

Công việc của bác sĩ nha khoa thường yêu cầu trình độ chuyên môn cùng kiến thức sâu rộng. Bên cạnh đó, bác sĩ nha khoa cần có sự tỉ mỉ, tập trung cao trong công việc. Dưới đây là một số yêu cầu khi trở thành bác sĩ nha khoa:

  • Bằng cấp: Mỗi bác sĩ nha khoa phải trải qua quá trình học tập 06 năm tại các trường y có đào tạo chuyên ngành răng hàm mặt để có được tấm bằng bác sĩ. Sau đó nộp hồ sơ thực hành tại các bệnh viện trong 01 năm để được cấp giấy phép hành nghề theo quy định của Bộ Y tế.

  • Kỹ năng chuyên môn: Bác sĩ nha khoa cần có kỹ năng thăm khám, chẩn đoán đúng các bệnh lý về răng miệng như sâu răng, viêm nướu, viêm tủy… , từ đó đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý cho từng người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cần thành thạo từ các kỹ thuật cơ bản như trám răng, nhổ răng đến các thủ thuật chuyên sâu về cấy ghép implant, chỉnh nha.

  • Phẩm chất cá nhân: Công việc bác sĩ nha khoa có liên quan đến sức khỏe và thẩm mỹ nên yêu cầu sự tỉ mỉ, khả năng tập trung, độ chính xác cao. Đồng thời, bác sĩ cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn, giải thích cho bệnh nhân hiểu về tình trạng bệnh và các phương pháp điều trị phù hợp.

  • Cập nhật kết thức y khoa thường xuyên: Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quá trình hành nghề, bác sĩ nha khoa cần liên tục cập nhật các tiến bộ về phương pháp điều trị mới trên thế giới thông qua tham dự các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo ngắn.

  • Kỹ năng mềm: Bên cạnh kiến thức chuyên môn, bác sĩ nha khoa cần có các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm. Quản lý thời gian hiệu quả giúp bác sĩ có thể sắp xếp hoàn thiện công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Bác sĩ nha khoa cần thường xuyên cập nhật các tiến bộ trong điều trị
Bác sĩ nha khoa cần thường xuyên cập nhật các tiến bộ trong điều trị

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ nha khoa nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng bác sĩ nha khoa thường tập trung ở thành phố có mật độ dân cư cao, kinh tế phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng lớn. Một số khu vực thường có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa nhiều nhất là:

6.1. Tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại thành phố Hà Nội

Với sự phát triển của ngành nha khoa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng tăng, nhu cầu tìm việc làm Hà Nội càng lớn. Các phòng khám, bệnh viện chuyên ngành răng hàm mặt lớn thường tập trung tại khu vực này, luôn tìm kiếm ứng viên có chứng chỉ hành nghề nha khoa và kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là những bác sĩ có kỹ năng chuyên sâu trong các mảng như implant, thẩm mỹ nha khoa hoặc phục hình​ với mức lương hấp dẫn.

6.2. Tuyển dung việc làm bác sĩ nha khoa tại TP.HCM

Thành phố Hồ ChÍ Minh có nền kinh tế phát triển mạnh, dân số đông, mật độ dân cư cao. Nhận thức về các vấn đề sức khỏe răng miệng, thẩm mỹ của người dân ngày càng tăng, nhu cầu khám bệnh sử dụng dịch vụ nha khoa tại đây càng lớn.

Đồng thời, các phòng khám bệnh viện có chuyên ngành răng hàm mặt ngày càng mở rộng về quy mô để đáp ứng yêu cầu của người dân đã mở rộng cơ hội việc làm cho các bác sĩ nha khoa tìm việc làm TP. HCM.

6.3. Tuyển dụng việc làm bác sĩ nha khoa tại thành phố Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng ngày càng có ý thức cao về sức khỏe và chăm sóc bản thân, đặc biệt là răng miệng. Điều này dẫn đến nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ nha khoa uy tín và chất lượng, tạo ra cơ hội tìm việc làm Đà Nẵng cho bác sĩ nha khoa.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại Đà Nẵng chủ trong lĩnh vực chỉnh nha, nha khoa thẩm mỹ hoặc cấy ghép Implant. Các cơ sở nha khoa lớn từ phòng khám đến các bệnh viện lớn luôn cần bác sĩ nha khoa để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ lớn của người dân.

6.4. Tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số đông và phát triển, làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc răng miệng. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ trong lĩnh vực nha khoa rất lớn.

Tại một số bệnh viện, phòng khám nha khoa nổi tiếng tại Cần Thơ như Nha Khoa Á Châu, Nha Khoa Thẩm mỹ Quốc Tế tại bệnh viện Vinmec thường xuyên tuyển dụng bác sĩ nha khoa làm việc với mức lương hấp dẫn.

7. Bệnh viện răng hàm mặt tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Hiện nay tại bệnh viện răng hàm mặt lớn có đội ngũ nhân viên y tế với trình độ chuyên môn cao cùng các thiết bị y tế hiện đại, thuận tiện cho quá trình chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về răng miệng, phẫu thuật thẩm mỹ. Một số bệnh viện răng hàm mặt lớn có thể kể đến như:

Khu vực

Bệnh viện

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Số 40A Phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

  • Website: ranghammat.org.vn

  • Hotline: 0243 826 9727

Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Răng hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

Số 201A Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Website: https://bvranghammat.com

  • Hotline: 1900636227

Đà Nẵng

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đà Nẵng

Số 263 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  • Website: https://benhvienranghammatdn.vn

  • Hotline: 03253333648

8. Trường đào tạo khoa răng hàm mặt uy tín nhất hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa ngày càng lớn nên nhiều trường đại học y đã tăng số lượng tuyển sinh ngành Răng Hàm Mặt nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Để theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp đầy cơ hội này, bạn có thể theo học tại một số trường đại học đào tạo răng hàm mặt uy tín có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm dưới đây”

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại Học Y Hà Nội

Răng - Hàm - Mặt

B00

27.67

55.200.000 VNĐ/ Năm

Hà Nội

Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Răng - Hàm - Mặt

B00

27.00

27.600.000 VNĐ/Năm

Huế

Trường Đại Học Y Dược Huế

Răng - Hàm - Mặt

B00

25.95

48.900.000 VNĐ/Năm

TP. Hồ Chí MInh

Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Răng - Hàm - Mặt

B00

27.35

84.700.000 VNĐ/Năm

TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Răng - Hàm - Mặt

B00

26.49

55.200.000 VNĐ/Năm
Bác sĩ nha khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Với sự phát triển không ngừng của ngành y tế cùng nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ nha khoa, không ít các bệnh viện, phòng khám, cơ sở tuyển dụng bác sĩ nha khoa với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân lực.