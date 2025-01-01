Công việc Bác sĩ nha khoa

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại các thành phố lớn đang có xu hướng gia tăng mạnh nhờ ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng cao trong cộng đồng. Với mức thu nhập hấp dẫn trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ công việc của bác sĩ nha khoa không chỉ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao mà còn yêu cầu sự đam mê, nhiệt huyết.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ nha khoa

Bác sĩ nha khoa là những chuyên gia thuộc lĩnh vực y tế chịu trách nhiệm khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý liên quan đến răng hàm mặt. Bác sĩ nha khoa có vai trò quan trọng giúp duy trì sức khỏe răng miệng, làm nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp như sâu răng, viêm nướu hoặc thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật chuyên môn cao như chỉnh nha. Bên cạnh đó bác sĩ nha khoa còn tư vấn, hỗ trợ chăm sóc răng miệng đúng cách, phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa lớn với mức lương hấp dẫn

Theo thống kê tại viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương hiện nay có đến hơn 90% người dân mắc các bệnh lý về răng miệng. Trong đó có tới 80% trẻ em độ tuổi đi học bị sâu răng. Nhu cầu điều trị bệnh lý răng miệng lớn kéo theo nhu cầu tuyển dụng vị trí bác sĩ nha khoa tại các khoa răng hàm mặt của các bệnh viện, phòng khám tư nhân tăng cao.

2. Mức thu nhập trung bình của bác sĩ nha khoa

Mức thu nhập của bác sĩ nha khoa thuộc top nghề nghiệp có thu nhập cao, trung bình từ 10.000.000 - 50.000.000 VND. Mức lương này có thể cao hơn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, vị trí đảm nhiệm và nơi làm việc. Dưới đây là mức lương trung bình mà bác sĩ nha khoa sẽ nhận được:

Mức lương bác sĩ nha khoa theo vị trí

Việc làm bác sĩ nha khoa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ nha khoa mới ra trường 6.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ Bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ Bác sĩ nha khoa có kinh nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ Bác sĩ trưởng khoa răng hàm mặt tại bệnh viện công 30.000.000 VNĐ - 50.000.000 VNĐ

Lưu ý: Có thể thấy, đối với bác sĩ nha khoa mới ra trường có lương thấp hơn so với bác sĩ có trình độ chuyên môn cao có bằng thạc sĩ, chuyên khoa I.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có nhu cầu cao về thẩm mỹ, chỉnh nha nên thu nhập của bác sĩ cũng cao rất nhiều.

3. Quy định về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nha khoa

Để trở thành bác sĩ nha khoa ứng viên cần phải có những bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với quy định của Bộ Y Tế. Dưới đây là một số quy định chung về bằng cấp khi hành nghề bác sĩ nha khoa:

Bằng bác sĩ răng hàm mặt : Khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn cần đăng kí vào trường đại học y khoa có chuyên ngành răng hàm mặt. Trải qua quá trình học tập, rèn luyện 6 năm để có được tấm bằng bác sĩ răng hàm mặt. Đây là tấm bằng đầu tiên cần có trong quá trình hành nghề.

Giấy phép hành nghề: Sau khi hoàn thành quá trình học tập tại trường y, bạn cần 01 năm thực tập tại bệnh viện có chuyên khoa răng hàm mặt để được cấp giấy phép hành nghề. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi bác sĩ nha khoa được khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Chứng chỉ chuyên khoa: Đây là chứng chỉ không bắt buộc khi mới ra trường làm việc. Tuy nhiên để nâng cao trình độ chuyên môn cùng mức thu nhập tốt hơn bác sĩ nha khoa có thể tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Bên cạnh đó nếu muốn làm việc trong các chuyên khoa đặc biệt như phẫu thuật nha khoa hay nha khoa thẩm mỹ thì cần học thêm các chứng chỉ liên quan.

Bác sĩ nha khoa yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ nha khoa

Tại các bệnh viện, phòng khám răng hàm mặt có lượng bệnh nhân đến khám đông nên mỗi ngày bác sĩ nha khoa phải thực hiện nhiều công việc như:

Thăm khám, chẩn đoán và điều trị: Bác sĩ nha khoa cần thăm khám, đánh giá vấn đề mà bệnh nhân đang gặp phải. Đồng thời đưa ra phương pháp điều trị cụ thể và giải thích về tình trạng bệnh nếu cần can thiệp các thủ thuật chuyên sâu. Cuối cùng là tư vấn chế độ chăm sóc phù hợp với từng bệnh nhân.

Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật: Sau khi thăm khám, bác sĩ nha khoa sẽ thực hiện các cuộc tiểu phẫu để giải quyết tình trạng bệnh như nhổ răng sâu, răng mọc lệch, hàn răng… hoặc thực hiện các thủ thuật chuyên sâu hơn như chỉnh nha, cấy implant.

Kê đơn thuốc: Đối với những bệnh nhân sau can thiệp tiểu phẫu, bác sĩ nha khoa phải theo dõi sát tình trạng bệnh sau can thiệp để kịp thời phát hiện các biến chứng. Đồng thời, bác sĩ chịu trách nhiệm kê đơn thuốc. Lưu ý cho bệnh nhân chăm sóc răng miệng hợp lý và hẹn lịch tái khám.

Quản lý trang thiết bị: Kiểm tra hoạt động của các trang thiết bị, máy móc nơi làm việc. Các dụng cụ tại phòng khám phải được thanh trùng mỗi ngày và đảm bảo đầy đủ về số lượng vật dụng y tế cần thiết cho người bệnh.

Các phòng khám thường tuyển dụng bác sĩ nha khoa để thực hiện các thủ thuật chuyên sâu

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ nha khoa

Công việc của bác sĩ nha khoa thường yêu cầu trình độ chuyên môn cùng kiến thức sâu rộng. Bên cạnh đó, bác sĩ nha khoa cần có sự tỉ mỉ, tập trung cao trong công việc. Dưới đây là một số yêu cầu khi trở thành bác sĩ nha khoa:

Bằng cấp: Mỗi bác sĩ nha khoa phải trải qua quá trình học tập 06 năm tại các trường y có đào tạo chuyên ngành răng hàm mặt để có được tấm bằng bác sĩ. Sau đó nộp hồ sơ thực hành tại các bệnh viện trong 01 năm để được cấp giấy phép hành nghề theo quy định của Bộ Y tế.

Kỹ năng chuyên môn: Bác sĩ nha khoa cần có kỹ năng thăm khám, chẩn đoán đúng các bệnh lý về răng miệng như sâu răng, viêm nướu, viêm tủy… , từ đó đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý cho từng người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cần thành thạo từ các kỹ thuật cơ bản như trám răng, nhổ răng đến các thủ thuật chuyên sâu về cấy ghép implant, chỉnh nha.

Phẩm chất cá nhân: Công việc bác sĩ nha khoa có liên quan đến sức khỏe và thẩm mỹ nên yêu cầu sự tỉ mỉ, khả năng tập trung, độ chính xác cao. Đồng thời, bác sĩ cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn, giải thích cho bệnh nhân hiểu về tình trạng bệnh và các phương pháp điều trị phù hợp.

Cập nhật kết thức y khoa thường xuyên: Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quá trình hành nghề, bác sĩ nha khoa cần liên tục cập nhật các tiến bộ về phương pháp điều trị mới trên thế giới thông qua tham dự các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo ngắn.

Kỹ năng mềm: Bên cạnh kiến thức chuyên môn, bác sĩ nha khoa cần có các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm. Quản lý thời gian hiệu quả giúp bác sĩ có thể sắp xếp hoàn thiện công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Bác sĩ nha khoa cần thường xuyên cập nhật các tiến bộ trong điều trị

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ nha khoa nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng bác sĩ nha khoa thường tập trung ở thành phố có mật độ dân cư cao, kinh tế phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng lớn. Một số khu vực thường có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa nhiều nhất là:

6.1. Tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại thành phố Hà Nội

Với sự phát triển của ngành nha khoa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng tăng, nhu cầu tìm việc làm Hà Nội càng lớn. Các phòng khám, bệnh viện chuyên ngành răng hàm mặt lớn thường tập trung tại khu vực này, luôn tìm kiếm ứng viên có chứng chỉ hành nghề nha khoa và kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là những bác sĩ có kỹ năng chuyên sâu trong các mảng như implant, thẩm mỹ nha khoa hoặc phục hình​ với mức lương hấp dẫn.

6.2. Tuyển dung việc làm bác sĩ nha khoa tại TP.HCM

Thành phố Hồ ChÍ Minh có nền kinh tế phát triển mạnh, dân số đông, mật độ dân cư cao. Nhận thức về các vấn đề sức khỏe răng miệng, thẩm mỹ của người dân ngày càng tăng, nhu cầu khám bệnh sử dụng dịch vụ nha khoa tại đây càng lớn.

Đồng thời, các phòng khám bệnh viện có chuyên ngành răng hàm mặt ngày càng mở rộng về quy mô để đáp ứng yêu cầu của người dân đã mở rộng cơ hội việc làm cho các bác sĩ nha khoa tìm việc làm TP. HCM.

6.3. Tuyển dụng việc làm bác sĩ nha khoa tại thành phố Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng ngày càng có ý thức cao về sức khỏe và chăm sóc bản thân, đặc biệt là răng miệng. Điều này dẫn đến nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ nha khoa uy tín và chất lượng, tạo ra cơ hội tìm việc làm Đà Nẵng cho bác sĩ nha khoa.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại Đà Nẵng chủ trong lĩnh vực chỉnh nha, nha khoa thẩm mỹ hoặc cấy ghép Implant. Các cơ sở nha khoa lớn từ phòng khám đến các bệnh viện lớn luôn cần bác sĩ nha khoa để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ lớn của người dân.

6.4. Tuyển dụng bác sĩ nha khoa tại thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số đông và phát triển, làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc răng miệng. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ trong lĩnh vực nha khoa rất lớn.

Tại một số bệnh viện, phòng khám nha khoa nổi tiếng tại Cần Thơ như Nha Khoa Á Châu, Nha Khoa Thẩm mỹ Quốc Tế tại bệnh viện Vinmec thường xuyên tuyển dụng bác sĩ nha khoa làm việc với mức lương hấp dẫn.

7. Bệnh viện răng hàm mặt tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Hiện nay tại bệnh viện răng hàm mặt lớn có đội ngũ nhân viên y tế với trình độ chuyên môn cao cùng các thiết bị y tế hiện đại, thuận tiện cho quá trình chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về răng miệng, phẫu thuật thẩm mỹ. Một số bệnh viện răng hàm mặt lớn có thể kể đến như:

Khu vực Bệnh viện Địa chỉ Thông tin liên hệ Hà Nội Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội Số 40A Phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Website: ranghammat.org.vn

Hotline: 0243 826 9727 Tp. Hồ Chí Minh Bệnh viện Răng hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh Số 201A Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Website: https://bvranghammat.com

Hotline: 1900636227 Đà Nẵng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đà Nẵng Số 263 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Website: https://benhvienranghammatdn.vn

Hotline: 03253333648

8. Trường đào tạo khoa răng hàm mặt uy tín nhất hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa ngày càng lớn nên nhiều trường đại học y đã tăng số lượng tuyển sinh ngành Răng Hàm Mặt nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Để theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp đầy cơ hội này, bạn có thể theo học tại một số trường đại học đào tạo răng hàm mặt uy tín có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm dưới đây”

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại Học Y Hà Nội Răng - Hàm - Mặt B00 27.67 55.200.000 VNĐ/ Năm Hà Nội Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Răng - Hàm - Mặt B00 27.00 27.600.000 VNĐ/Năm Huế Trường Đại Học Y Dược Huế Răng - Hàm - Mặt B00 25.95 48.900.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí MInh Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt B00 27.35 84.700.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Răng - Hàm - Mặt B00 26.49 55.200.000 VNĐ/Năm