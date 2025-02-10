Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.

• Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp

• Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân

• Thực hiện các công việc chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt

• Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.

• Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế

• Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..

Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-40 triệu/ tháng.

- Thưởng: Lễ, Tết, Tháng, Quý, Năm theo hiệu quả hoạt động của Công Ty.

- Du lịch và team building: 1 – 2 lần/năm.

- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

