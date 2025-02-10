Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

Bác sĩ nha khoa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

• Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.
• Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp
• Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân
• Thực hiện các công việc chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt
• Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.
• Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế
• Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..

Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-40 triệu/ tháng.
- Thưởng: Lễ, Tết, Tháng, Quý, Năm theo hiệu quả hoạt động của Công Ty.
- Du lịch và team building: 1 – 2 lần/năm.
- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 287 Phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

