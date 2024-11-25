Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, khu Monbay, Tp Hạ Long, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt cho bệnh nhân.

Tiếp nhận bệnh nhân từ lễ tân.

Chỉ định những xét nghiệm cần thiết cho bệnh về răng hàm cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp.

Trực tiếp thực hiện điều trị chỉnh nha, thẩm mỹ, implant răng hàm mặt cho bệnh nhân.

Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.

Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH Y chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Ưu tiên Y Dược Hà Nội và Y Dược TP.HCM, Y Dược Đồng Nai.

Ưu tiên bác sĩ có định hướng chỉnh nha

Ưu tiên bác sĩ có chứng chỉ RHM

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Lương, thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, các ngày kỷ niệm trong năm, thưởng tháng 13 theo quy định của Công ty.

Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

