Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN

Bác sĩ nha khoa

Mức lương
11 - 110 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 11 - 110 Triệu

1. Thực hiện khám và tư vấn chuyên khoa răng hàm mặt.
2. Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/ hàm mặt thường gặp.
3. Thực hiện các công việc điều trị chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt.
4. Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân.
5. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
6. Tham gia các cuộc Họp chuyên môn định kỳ.
7. Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo đầy đủ theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
8. Tham gia công tác đào tạo chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên) và các khóa học để nâng cao kiến thức/ tay nghề.
9. Thực hiện những công việc chung của Phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.
10. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 110 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên khoa Răng Hàm Mặt… Có đam mê với nghề;
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Giao tiếp bệnh nhân ân cần chu đáo;
- Chăm chỉ, trung thực, lịch thiệp, làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN Thì Được Hưởng Những Gì

⁃ Lương thỏa thuận
- Được hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm
- Chính sách lương, thưởng hấp dẫn
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, nhân viên xuất sắc....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 214 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

