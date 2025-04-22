Tuyển Bác sĩ nha khoa Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C101, ngõ Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Đặc biệt ưu tiên: Thực hiện các điều trị chuyên sâu về nội nha (điều trị tủy) và phục hình răng.

Đặc biệt ưu tiên:

Thực hiện khám, tư vấn và lập kế hoạch điều trị các vấn đề răng miệng tổng quát cho bệnh nhân.

Trực tiếp tiến hành các thủ thuật điều trị tổng quát.

Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về chuyên môn và vệ sinh của phòng khám.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn thường xuyên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề Răng Hàm Mặt hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm và tay nghề tốt trong điều trị nội nha (điều trị tủy) và phục hình răng (răng sứ, протез...).

Đặc biệt ưu tiên:

Tận tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu.

Tại Nha Khoa Smile Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm, thanh toán nhanh chóng.

Lương ăn hoa hồng 25-30%.

Thanh toán ngay sau ca làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và trang thiết bị hiện đại tại Nha Khoa Smile Care.

Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Smile Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin