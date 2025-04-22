Tuyển Bác sĩ nha khoa Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bác sĩ nha khoa Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nha Khoa Smile Care
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nha Khoa Smile Care

Bác sĩ nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Nha Khoa Smile Care

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C101, ngõ Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Đặc biệt ưu tiên: Thực hiện các điều trị chuyên sâu về nội nha (điều trị tủy) và phục hình răng.
Đặc biệt ưu tiên:
Thực hiện khám, tư vấn và lập kế hoạch điều trị các vấn đề răng miệng tổng quát cho bệnh nhân.
Trực tiếp tiến hành các thủ thuật điều trị tổng quát.
Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về chuyên môn và vệ sinh của phòng khám.
Cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn thường xuyên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề Răng Hàm Mặt hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm và tay nghề tốt trong điều trị nội nha (điều trị tủy) và phục hình răng (răng sứ, протез...).
Đặc biệt ưu tiên:
Tận tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
Có đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu.

Tại Nha Khoa Smile Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm, thanh toán nhanh chóng.
Lương ăn hoa hồng 25-30%.
Thanh toán ngay sau ca làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và trang thiết bị hiện đại tại Nha Khoa Smile Care.
Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Smile Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Nha Khoa Smile Care

Nha Khoa Smile Care

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 49 Ngõ Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-nha-khoa-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job351374
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 110 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 110 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm