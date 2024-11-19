Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả công việc:
Địa điểm làm việc:
- Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực cùng ngành.
- Kỹ năng văn phòng: Thành thạo tin học cơ bản (Word, Excel).
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (T2-T7: 8:00-19:00, CN: 8:30-17:00)
Thời gian tăng ca: 17:00-19:00
Hưởng lương tháng 13
Lương 8-10 triệu
Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
