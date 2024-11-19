Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

Địa điểm làm việc:

- Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực cùng ngành.

- Kỹ năng văn phòng: Thành thạo tin học cơ bản (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (T2-T7: 8:00-19:00, CN: 8:30-17:00)

Thời gian tăng ca: 17:00-19:00

Hưởng lương tháng 13

Lương 8-10 triệu

Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

