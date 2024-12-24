Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 500 Triệu

Mức lương 20 - 500 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Thực hiện công việc chuyên môn chuyên ngành răng hàm mặt;

Khám và chẩn đoán các tình trạng bệnh lý răng miệng của khách hàng; Đưa ra được kế hoạch điều trị tổng thể dựa trên tình trạng răng miệng của khách hàng;

Thực hiện điều trị thủ thuật nha khoa như lấy cao răng, nhổ răng, làm cầu răng, trám răng, implant, chỉnh nha tháo lắp, mắc cài, chỉnh nha invisalign,...;

Theo dõi, đánh giá kết quả điều trị của khách hàng và phản hồi của khách hàng;

Hoàn thiện hồ sơ bệnh án liên quan đến khám chữa bệnh trong phạm vi trách nhiệm của bác sỹ;

Tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn trong phòng khám nha khoa.

Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo chuyên môn để cập nhật kiến thức và kỹ năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với bệnh nhân.

Kiểm soát lịch hẹn ngày/tuần/tháng

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nha Khoa.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Có chứng chỉ hành nghề đầy đủ

Có kiến thức chuyên môn vững chắc về các bệnh lý răng miệng.

Có kỹ năng thực hành tốt các thủ thuật nha khoa.

Có khả năng giao tiếp tốt với bệnh nhân và đồng nghiệp.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng tư vấn cho khách hàng

Thu nhập trung bình từ 30 đến 500 triệu, bao gồm: Mức lương KPI(Lương cơ bản + Hiệu quản công việc) + thưởng % doanh số cá nhân + Chia cổ phần công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN...; theo quy định Công ty;

Phụ cấp ăn trưa (50.000đ/ngày, áp dụng hưởng cả trong thời gian thử việc);

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định công ty, chế độ đãi ngộ cho thân nhân;

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Thời gian làm việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Nghỉ 4 ngày/ tháng

Thời gian làm việc từ 8:30 đến 18:30; Nghỉ trưa 1,5 giờ

